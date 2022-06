Švarc Pipanova pohitela s kadrovskimi potezami na tožilstvu

Vlada je na drugi redni seji na predlog ministrice za pravosodje dr. Dominike Švarc Pipan imenovala 13 državnih tožilcev, in sicer dva na Vrhovnem državnem tožilstvu, štiri na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani, tri na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju, dva na Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru, po enega pa na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru in na Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju.

Ministrica je že v svoji predstavitvi pred pristojnim odborom državnega zbora za pravosodje izpostavila, da bo ena prvih potez po nastopu funkcije odprava blokade imenovanj državnih tožilcev. V sporočilu za javnost je navedeno, da »gre pri predlogih ministrstva za strokovno preverjen nabor kandidatk in kandidatov, ki so prešli tudi sito državnotožilskega sveta. Z vidika sodobne demokracije in vrednot vladavine prava, je blokada imenovanj državnih tožilcev nedopustna praksa, ki je povzročila precejšnjo kadrovsko stisko v tožilskih vrstah.«

Državnotožilska organizacija se ubada z velikim pomanjkanjem državnih tožilcev in že dalj časa opozarja na pereče kadrovske razmere na državnih tožilstvih, ki so nastale s tem, da prejšnja vlada ni odločila o prejetih predlogih za imenovanje. Na dan 31. december 2021 so tako funkcijo opravljali 203 državnotožilski funkcionarji, kar pomeni, da skupno število državnih tožilcev dosega le slabih 75 % sistemiziranih mest, ki jih predvideva odredba o številu mest državnih tožilcev.

Kot še sporočajo z ministrstva, se bo Švarc Pipanova tudi v prihodnje zavzemala za ažurno vodenje razpisnih postopkov in zagotovitev optimizacije postopkov imenovanj državnih tožilcev v okviru zakonodajnih sprememb.