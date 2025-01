Študentka dosegla, da je fakulteta spremenila pravilnik glede nošenje hidžaba

Po poročanju Dnevnika se je na zagovornika načela enakosti in varuha človekovih pravic novembra 2024 obrnila muslimanska študentka, saj ji Interni pravilnik Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Novem mestu zaradi higienskih standardov ni dovoljeval nošenja naglavne rute oziroma hidžaba na kliničnih vajah.

Prek ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije je skupaj z zagovornikom dosegla, da je fakulteta morala spremeniti pravilnik.

Stroga pravila

Pravila fakultete določajo stroga pravila, kako morajo biti študentje in študentke oblečeni, da so pri klinični praksi in kabinetnih vajah zagotavljani ustrezni higienski standardi. Med drugim morajo nositi predpisano uniformo, krila pa niso bila dovoljena. Slednje je zmotilo eno od muslimanskih študentk, ki se je pritožila zagovorniku načela enakosti in varuhu človekovih pravic. Študentka namreč zaradi veroizpovedi nosi dolgo krilo in naglavno ruto oziroma hidžab.

Fakulteta za zdravstvene vede Univerze v Novem mestu je morala spremeniti pravilnik tako, da na praksi in vajah omogoča nošenje hidžaba. In sicer po novem določa: »Dovoljena je nošnja naglavne rute, ki mora biti iz pralnega materiala (na 90 stopinj). Naglavna ruta ne sme biti ohlapna in mora biti zataknjena za ovratnik zgornjih oblačil.«

