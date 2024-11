Strop bi se lahko otrokom zrušil na glavo

Pobesnela narava s točo, ki je 9. junija 2018 prizadela Belo krajino, je pustila hude posledice – razkrite in poškodovane strehe, zalite kleti in izruvana drevesa na več kot 400 različnih objektih tudi v središču Črnomlja. Neurje, kakršnega vsega hudega vajeni Belokranjci niso pomnili, je mogočne stavbe javnih zavodov, med njimi najbolj učilno zidano Loko, zgrajeno leta 1967, grdo oskunilo. To so vtisi, ki pri šolarjih ne bodo nikoli zbledeli. Stavba je sicer že pred usodnim petkom kazala številne gradbene in energetske pomanjkljivosti, toča z obilnim deževjem pa jo je dobesedno sesula.

»Morali smo se, kot pravijo, znova postaviti na noge. Nemudoma smo se znašli v izrednih razmerah. Streho smo začasno prekrili, a šola, pravzaprav tisto, kar je od nje ostalo, je terjala nujne ukrepe. Ja, dolgo je trajalo, vmes sem se jaz upokojila, da je na temeljih stare zrasla nova učilna zidana,« občutkov tesnobe in radosti ni skrivala takratna ravnateljica Damijana Vraničar, ki se je udeležila slovesnega odprtja. Lepa je od zunaj, še lepša pa od znotraj,« je o stavbi z velikimi hodniki in svetlimi učilnicami ter ravno streho, ki se lepo ujema z okoljem, kjer stojita še vrtec in srednja šola, nasproti pa je športni park, dejal oče tretješolke Ane.

Da je bilo odprtje nove šole še bolj slovesno, so poskrbeli tudi otroci.

Mama vrstnika Anžeta dodaja, da je njen sin zadnji dve leti moral pridobivati znanje na treh različnih lokacijah, zdaj pa bodo vsi otroci pod isto streho, kar bo olajšanje tudi za starše. Olajšanje, čeprav je šola vrata odprla že 1. septembra letos, je bilo vidno tudi na obrazu ravnatelja Boštjana Papeža, ki je nasledil svojo predhodnico v tej pomembni vlogi. Za njim so številni izzivi, tudi iskanje nadomestnih prostorov za nemoteno izvajanje pouka, kar je tankočutno in razumevajoče usklajevala pomočnica ravnatelja Sonja Malnarič.

Stavba je že pred usodnim petkom kazala številne gradbene in energetske pomanjkljivosti, toča z obilnim deževjem pa jo je dobesedno sesula.

Sodobno pedagoško orodje

»Prej načete učilnice, vidne razpoke po stenah in tleh, nato pa še toča, ki je razkrila streho, in poplave v učilnicah so bile velik stres za vse zaposlene. In strah pred tem, kaj prinaša jutri. Stavba ni bila več varna; vsaka vremenska sprememba nas je prestrašila. Starši so bili v veliki zagati, saj jih je upravičeno skrbelo, da se bo strop porušil otrokom na glavo,« se spominja Sonja, desna roka tudi zdajšnjega ravnatelja, ki je izjemno ponosen, da se je v Občini Črnomelj zbralo toliko pozitivne energije in ljudi, da so izpeljali tako veliko investicijo. Septembra letos je sprejela svoje prve učence – 49 jih je v njej začelo in bo končalo šolanje –, je navdihnjeno povedal ravnatelj.

Veselega dogodka so se udeležili številni gostje.

»Tisti, ki smo že v novih prostorih, vemo, da smo pridobili veliko več, kot je mogoče prikazati na papirju,« je nadaljeval ravnatelj. »Prostori so inovativni, svetli, zračni, pravilno razporejeni in zasnovani za potrebe učencev. Pred učilnicami ni klasičnih hodnikov; prostor se odpira v skupne učne krajine, ki omogočajo sodelovalno učenje med razredi in organizacijo pouka na sodobne, inovativne načine. Hkrati je šola odprta tudi navzven, saj omogoča dostop na veliko šolsko zelenico, ki je bila doslej neizkoriščena. Ta zdaj skorajda zapoveduje učenje in preživljanje časa na prostem. Nova stavba je sodobno pedagoško orodje, od katerega bodo največ pridobili tisti, za katere je bila narejena – otroci, ki so med gradnjo potrpežljivo hodili tudi na šest raztresenih lokacij znotraj mesta, zdaj pa se vračajo pod isto streho,« ni skrival zadovoljstva ravnatelj, ki je vodenje šole prevzel 1. septembra 2022. Tri mesece po tem so slovesno naznanili začetek gradnje z odkritjem spominske table.

Splet belokranjskih viž je popestril kulturni program.

14,3 milijona je vredna naložba.

Razredna stopnja

»Narava nas je pred šestimi leti pošteno streznila in hkrati povezala. Nenadoma smo morali skupaj stopiti na isto pot, ki je bila vse prej kot lahka,« je v slavnostnem nagovoru povedal črnomaljski župan Andrej Kavšek. Omenil je tudi vse ovire in stranpoti ter poudaril končno (politično) odločitev, s katero je država leta 2022 zagotovila sredstva za enega največjih projektov na področju šolstva v Sloveniji v zadnjih letih. In se zahvalil vsem, ki so pomagali, da so dogodek zapisali kot največjega v zadnjih desetletij v občini. »Tako kot se je treba doma počutiti prijetno, se je treba tudi v šoli. In ravno to ponujajo novi prostori te šole,« je v govoru poudaril minister za vzgojo in izobraževanje dr. Vinko Logaj.

Veliki trenutek, z leve: župan Andrej Kavšek, dr. Vinko Logaj, Martin Gosenica, predsednik uprave CGP, izvajalca del, in ravnatelj Boštjan Papež

Nova šola, ki je prinesla 19 učilnic, vadbeni prostor, kuhinjo, jedilnico, zbornico, knjižnico, kabinete za delo z učenci s posebnimi potrebami in upravne prostore, obsega približno 4790 kvadratnih metrov. V njej poteka pouk na nižji razredni stopnji, medtem ko učenci od 5. do 9. razreda obiskujejo staro stavbo, ki je neposredno povezana z novo. Celotna vrednost investicije znaša 14,3 milijona evrov. Od tega je Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje prispevalo 6,95 milijona, preostanek je financirala Občina Črnomelj, ki od Eko sklada pričakuje še 1,3 milijona.