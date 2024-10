Po treh tednih se je v nedeljo končala mednarodna vojaška vaja Zvezda Triglava 2024, na kateri je sodelovalo 700 pripadnikov Slovenske vojske in zavezniških oboroženih sil iz Češke, Italije, Madžarske, Nemčije, Poljske, Romunije, Severne Makedonije, Španije, Velike Britanije in ZDA. Vaja je potekala v okolici vojašnice Boštjana Kekca na Bohinjski Beli, v glavnem pa v Karavankah, in sicer na območju Ljubelja, Zelenice, Begunjščice, Stola in Javorniškega Rovta. Predvsem prejšnji teden je bilo na teh območjih zelo glasno in borbeno, saj so vojaki izvajali taktično vajo, kar pomeni, da so streljal...