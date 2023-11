Štiri leta kasneje: po milijonih, ki ste jih zbrali za Krisa, smo dobili to sporočili (FOTO)

»Tudi letos že drugič v letu praznujem rojstni dan. Dan, ko sem pred štirimi leti, zahvaljujoč vaši podpori, prejel gensko terapijo. Dan, ki je meni in moji družini za vedno spremenil življenje.« Tako se začne zapis na facebook profilu Go Help Kris, namenjen malemu Krisu Zudichu, ki je ponovno združil Slovenijo.

Deček s spinalno mišično atrofijo je takrat potreboval najdražje zdravilo zolgensma, ki je stalo 2,3 milijona evrov. Starši tako velikega zalogaja sami niso zmogli, so pa jim na pomoč priskočili številni Slovenke in Slovenci. Z donacijami se je zbralo krepko več denarja, deček je čez lužo prejel terapijo in njegovo življenje se je za vedno spremenilo.

Devetnajstmesečni Kris Zudich je 6. novembra 2019 z Brnika poletel na zdravljenje v Los Angeles. FOTO: Igor Mali

V vmesnem času je uspešno prestal še operacijo hrbta, da se bo rešil steznika.

Kakšen je Kris

»Pravijo, da sem izredno radoveden in veliko govorim. Pravijo, da mora biti v družbi prva in zadnja beseda vedno moja. Pravim, da je tako tudi prav. Vse to je mogoče zaradi vas. Zato se vam vedno znova vsem skupaj in vsakemu posebej zahvaljujem za pomoč. Velik objem vsem, predvsem pa mojim soborcem, ki se borijo in vztrajajo iz dneva v dan,« je še zapisano na facebook profilu, pod zapis pa podpisani Kris z družino.

Imate zgodbo za nas? Pišite nam prek spodnjega obrazca.