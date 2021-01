Številnim Slovencem dodaten denar na njihov račun

Redna uskladitev pokojnin

Upokojenci se bodo drugi mesec zapored razveselili višje pokojnine. FOTO: Leon Vidic, Delo

Država bo danes po sedmem protikoronskem paketu upravičencem nakazala solidarnostni otroški dodatek, dodatek za nego otroka in dodatek za veliko družino. Vsi tisti, ki niso prejemniki otroškega dodatka, a so oddali vlogo za izplačilo, bodo solidarnostni dodatek prejeli do 31. marca, prav tako upravičenci do pomoči ob rojstvu otroka.Otrokom do polnoletnosti s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji je sicer po sedmem protikoronskem paketu solidarnostni dodatek namenjen v višini 50 evrov. Solidarnostni dodatek za velike družine znaša 100 evrov za družine s tremi otroki in 200 evrov za družine s štirimi ali več otroki. Dodatek za nego otroka je za oktober, november in december 2020 višji za 100 evrov na mesec.Do nedelje je predvideno tudi izplačilo dodatka za študente, ki so vlogo zanj oddali do 25. januarja. Tistim, ki so ali bodo vlogo oddali od 26. do 31. januarja, bo solidarnostni dodatek izplačan v februarju. Študentom s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki se v študijskem letu 2020/21 izobražujejo po javno veljavnih študijskih programih v Sloveniji, je namenjen dodatek 150 evrov.Veselijo se tudi upokojenci. Ti so decembra zaradi izredne uskladitve prejeli dva odstotka višje pokojnine, danes, na zadnji delovni dan v mesecu, pa bodo dobili izplačane pokojnine za januar, ki bodo tokrat zaradi redne uskladitve višje za 2,5 odstotka. Pokojninski zavod bo za izplačilo višjih zneskov na letni ravni namenil približno 143 milijonov evrov.Delež tokratne uskladitve so sicer določili že proračunski dokumenti. Pokojnina 600 evrov se bo povečala za 15 evrov in bo torej znašala 615 evrov. Zagotovljena pokojnina, ki pomeni minimalni znesek za tiste z izpolnjenimi pogoji za starostno upokojitev, pa bo po novem po navedbah pokojninskega zavoda malenkost več kot 581 evrov.Prejemnikov pokojnin iz obveznega zavarovanja, med katerimi so starostne, invalidske, družinske in vdovske, je bilo decembra nekaj nad 623.800.