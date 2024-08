Med starši otrok, ki imajo svojega izbranega pediatra v enem od zdravstvenih domov v okolici Ljubljane, je pred tedni završalo. Sporočili so jim, da pediatrinja odhaja ter da si morajo novega zdravnika poiskati v katerem od drugih zdravstvenih domov. Da je to danes misija nemogoče, so kaj hitro spoznali na lastni koži. Kot so nam povedali, so morali preklicati kar nekaj ambulant, preden so prišli do tiste, ki je še sprejemala nove paciente. Drugega, kot da tam vpišejo svojega otroka, jim ni preostalo. Pa čeprav so bili nekateri od teh družinskih zdravnikov v drugih, tudi oddaljenih občinah. K...