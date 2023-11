Številke v nebo: toliko denarja so porabili za prenovo hiše (FOTO)

Ministrstvo za notranje zadeve je v vasi Gotenica, kjer deluje vadbeni center policije, obnovilo hišo številko šest. Obnova je stala nekaj manj kot 430.000 evrov.

Gotenica je vas v občini Kočevje, ki je bila od konca druge svetovne vojne do osamosvojitve zaprto za obiskovalce, saj je bilo na tamkajšnjem območju zgrajen protiatomski bunker, v katerega bi se v primeru napada umaknil takratni slovenski politični vrh.

Od leta 1992 tam deluje vadbeni center, ki je bil junija 2023 imenovan po policistu Vinku Bezniku, na območju pa še vedno velja poseben režim.

Objekti v vasi so bili grajeni v letih od 1890 do 1930. Večina jih je bila obnovljena v začetku 90. let prejšnjega stoletja, a se zaradi stalne uporabe za potrebe vadbenega centra njihovo stanje skozi čas poslabšuje.

Skupinska fotografija udeležencev slovesnosti pred prenovljeno hišo. FOTO: MNZ

Zato je direktorat za logistiko ministrstva za notranje zadeve julija 2022 začel z obnovo hiše številka šest. Prenovljeno hišo so slovesno odprli v četrtek. Dogodka so se udeležila vodstva ministrstva za notranje zadeve, policije in Inšpektorata RS za notranje zadeve ter drugi. Trak je slavnostno prerezal minister Boštjan Poklukar in s tem hišo tudi simbolno predal v uporabo.

Vadbeni center v Gotenici lahko na dan sprejme okrog 200 udeležencev usposabljanj. Teoretični del usposabljanj poteka v šoli, kjer je sedem učilnic, tam so tudi računalniška učilnica in drugi namenski prostori. Udeleženci usposabljanj so nastanjeni v tamkajšnjih objektih.