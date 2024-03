»Štempljanje« razburja: zaradi zakona o evidencah sindikati grozijo s sodiščem EU, Mesec jih vabi na nov sestanek

Minister za delo Luka Mesec predlaga več sprememb zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti, med drugim evidentiranje prihoda in odhoda z dela ter odmora le za kršitelje. Kot je povedal v Bruslju, je prepričan, da si s sindikati, ki so danes zagrozili s tožbo na Sodišču EU, niso tako narazen. Mesec je tako dejal, da je šla vlada pri zadnjih spremembah zakona o evidentiranju delovnega časa, ki se uporabljajo od novembra lani, »maksimalno v prid zaščite delavcev«.

Bistvena novost v noveli je po njegovih besedah ta, da lahko kolektiv zaposlenih ali Inšpektorat RS za delo tam, kjer se delavci pritožujejo, da delajo tudi po 300 ur na mesec, pa se jim opravljenega dela ne beleži pošteno in zanj niso v celoti plačani, zahteva uvedbo elektronskega evidentiranja. A po drugi strani so se v vladi z novelo »precej po nepotrebnem zapletli v vprašanje, ali morajo vsa ostala podjetja beležiti delovni čas«.

Vladna novela namreč podjetjem ob že prej nujnem vodenju evidenc o številu opravljenih ur in nadur narekuje še vpisovanje časa prihoda in odhoda delavca z dela, izrabo in obseg izrabe odmora med delovnim časom, ure v drugih posebnih pogojih dela ter ure v neenakomerno razporejenem delovnem času ali v začasno prerazporejenem delovnem času.

Kot je dejal minister, tovrstno evidentiranje uvajajo številne evropske države, z januarjem letos je v veljavi tudi v Nemčiji. A v Sloveniji je taka ureditev naletela na velik odpor, zato so se v vladi odločili za vnovične spremembe zakona. Sam predlaga, da bi morali prihod in odhod z dela ter odmor evidentirati le kršitelji. Kritike sindikatov, da je vpisovanje prihoda in odhoda z dela ključno, da se ugotovi kršitve, ter da se v primeru, da se teh ne more ugotoviti, ne more ugotoviti niti kršiteljev, je zavrnil.

Predstavnike delojemalcev vabi na nov pogovor

Medtem se bodo o možnih spremembah posvetovali tudi v koaliciji, je napovedal. Vsa srečanja naj bi bila izvedena še ta teden. V sindikalnih centralah pa so danes napovedali, da bodo v primeru, da bodo spremembe zakona o evidentiranju delovnega časa sprejete mimo njih, vložili tožbo na Sodišče EU. To je namreč v preteklosti že odločilo, da mora biti beleženje podatkov o delu urejeno na način, da so evidence jasne.