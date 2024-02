Prvi v državi so odpravili štempljanje. Predsednica državnega zbora prišla z lesenim avtomobilom

Minulo nedeljo je vranska županja Nataša Juhart oblast in vodenje občine predala generalom Vranarjem. Ti skrbijo, da tudi v dneh pred pustnim torkom ne bo manjkalo slastnih krofov in dobre volje. Odlok velja do 13. februarja do 24. ure, tako dolgo veljajo tudi drugi pustni odloki, ki jih je v tem času sprejela pustna vlada Vranarjev z generalom Aleksandrom Reberškom in upokojenim pustnim admiralom Vladom Rančigajem na čelu. Jutri, 10. februarja, pa bodo oblast podkrepili z velikim 67. pustnim karnevalom, največjim v Spodnji Savinjski dolini in enim najstarejših v Sloveniji, saj njegove koreni...