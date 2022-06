Steklenica vina za vsak višinski meter (FOTO)

Naj je zunaj še tako kislo in hladno, za dobro kapljico in dišeč krožnik domačega golaža ni nobeno vreme ovira. To so dokazali številni zbrani planinci in prijatelji Valvasorjevega doma pod Stolom, za katere sta nova oskrbnika Nežka in Vladan Bakoš pripravila zabavo. Da prijatelje pogostita, kot se za takšno priložnost spodobi, sta njihov obisk izkoristila tudi za predstavitev vin pod lastno blagovno znamko Valvasorček. Gre za vina, ki jih ekskluzivno za Valvasorjev dom prideluje butični vinogradnik iz okolice Skopja.

Mednarodna udeležba

Simbolično je bilo eno od vin, Barrique Cuvee, polnjeno v omejeni seriji steklenic v količini 1181 – to je namreč nadmorska višina, na kateri stoji Valvasorjev dom. Zabave se je poleg lastnika Bord Life Winery Dobreta Apostolovskega udeležil tudi predstavnik slovenskega veleposlaništva v Makedoniji Branko Škrbinek.

Valvasorjev dom pod Stolom je priljubljeni cilj planincev.

Dobre Apostolovski, lastnik Bord Life Winery

Vino so pridelali v Makedoniji.

Steklenica Barrique Cuveeja z zaporedno številko 1 so izročili predsedniku Planinskega društva Radovljica gospodu Valentinu Rezarju – planinci so vseeno tisti, ki Valvasorjev dom obiskujejo najpogosteje. Župan občine Žirovnica Leopold Pogačar pa je lastnik steklenice z zaporedno številko 2.

Za dobro vzdušje je skrbel Simon Gale, poznan kot DJ Vintazh z Dunaja, ki je tudi lastnik velike trgovine z vinilkami in hi-fi opremo Galea Records. V svoji prodajalni ima ogromno izbiro plošč vseh glasbenih zvrsti, ljubitelji glasbe pa ga poznajo kot večletnega povezovalca Castle festivala.

Za glasbeno podlago je skrbel Simon Gale.

Žirovniški župan Leopold Pogačar je z veliko dobre volje pospremil začetek poti novih oskrbnikov Nežke in Vladana Bakoša. Fotografije: MEDIASPEED.NET

S svojim obiskom so nove oskrbnike doma poleg domačih obiskovalcev počastili tudi prijatelji iz Makedonije, Bosne in Hercegovine ter Avstrije.