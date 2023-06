Ste videli, kaj se je zgodilo na Paradi ponosa!? »Javno spodbujanje sovraštva se je spet materializiralo« (VIDEO)

Letošnja parada ponosa je podpornike LGBTIQ+ skupnosti povezala pod sloganom Več skupnosti, en boj. Tradicionalna povorka, v kateri je po navedbah organizatorjev sodelovalo 3500 ljudi, je sklenila večdnevno festivalsko dogajanje. Minila je v znamenju pozivov k solidarnosti in skupnemu boju za človekovo dostojanstvo povsod po svetu.

Z letošnjim sloganom so organizatorji in udeleženci festivala želeli zaobjeti raznolikost LGBTIQ+ gibanj, identitet in bojev. Pozvali so k mednarodni solidarizaciji, vzajemni podpori in k skupnemu boju za človekovo dostojanstvo povsod po svetu. »Prepletenost naših realnosti in soodvisnost raznolikih skupnosti pomeni, da vse oziroma vsi bijemo en boj; boj za svobodo, enakopravnost, dostojanstvo, varno prihodnost in opolnomočeno skupnost. In to za vse in povsod,« so zapisali v političnem sporočilu letošnje Parade ponosa.

FOTO: Črt Piksi

FOTO: Črt Piksi

FOTO: Črt Piksi

Izpostavili so prisotnost vojn, rasizma, homo-, trans-, bi- in interfobije, nasilja in drugih oblik zatiranj ter posledice podnebnih sprememb, zato je treba po njihovem mnenju "še toliko radikalneje živeti mednarodno solidarnost in stopiti skupaj preko meja in kontinentov" in se upreti splošni mentaliteti individualizma. »Uprimo se oblasti in sistemom, ki nas predalčkajo na 'naše in tuje', na 'prave in neprave'. Zahtevajmo pravice za vse,« so sporočili in dodali, da je solidarnost ključna pot do več pravičnosti.

Zbrane prvič nagovorila tudi predsednica države

Na Kongresnem trgu v Ljubljani je zbrane prvič nagovorila tudi predsednica države Nataša Pirc Musar. »Parada ponosa je več kot le barvit dogodek in mavrične zastave. Je izraz zavzemanja za človekovo dostojanstvo. Je protest z jasnim sporočilom, da je vsak človek, ne glede na svojo spolno usmerjenost, spolno identiteto ali spolni izraz, vreden spoštovanja, ljubezni in enake obravnave,« je poudarila.

FOTO: Črt Piksi

FOTO: Črt Piksi

Po njenih besedah gre tudi za priložnost za spodbujanje sprememb v družbi in tako opomin, da je še vedno potrebno opraviti veliko dela, da bi zagotovili enakost za vse. »Ponos je močno čustvo, ki lahko spodbudi pozitivne spremembe. Ko ljudje stopijo na ulice s ponosom in samozavestjo, kažejo ostalim, da je sprejemanje ključnega pomena in da je ljubezen tisto gibalo, ki nas bogati in dela boljše, dobre, plemenite. Ljubezen nima nalepk, nima razlag. Je, kar je, čista in preprosta. Ljubezen je voda življenja,« je dodala Pirc Musar. Zbrane je na paradi nagovoril tudi ljubljanski župan Zoran Janković.

Današnje parade se je udeležilo tudi več vidnih imen, med njimi tudi ministra iz vrst Levice, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec in minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac, ki je prvi slovenski minister, ki, kot so sporočili z ministrstva, ne skriva svoje istospolne usmerjenosti,

Brez incidentov ni šlo

V Pritličju pa so danes na Twitterju objavili posnetek osebe, ki je razbila okno, na katerem je visela mavrična zastava. »Po napadu neonacistov na Cafe Open, po vseh verbalnih in fizičnih napadih na LGBTIQ+ skupnost, se je danes javno spodbujanje sovraštva spet materializiralo. Zgodovina se ponavlja in nadaljuje,« so opozorili. Homofobni napad se je po poročanju Dela zgodil tudi na Bavarskem dvoru, žrtev je bila mlada oseba z mavrično zastavo.