Ste vedeli, da so Slovenci odlični v tunolovu? Naša ekipa je pometla s konkurenco

Po velikem uspehu na svetovnem prvenstvu v lovu sabljark v Kostariki so svetovni podprvaki v tej disciplini lova na velike ribe pred nekaj dnevi svojo formo in znanje potrdili še v tunolovu v komiškem akvatoriju hrvaškega otoka Vis. Ekipa MASS BGFC Saše Apostolovskega, v kateri sta bila še Boštjan Leben in Roman Uršič (zaradi bolezni ni bilo Borisa Pičuljana), je namreč na jubilejnem desetem tekmovanju Big Game Komiža prepričljivo osvojila prvo mesto.

Favoriti

V hudi mednarodni konkurenci 25 ekip iz Slovenije, Hrvaške, Italije, BiH in Črne gore s skoraj 150 tekmovalci je slovenska ekipa s čolnom Lolita že prvi tekmovalni dan dala vedeti, da jo zanima le zmaga. Čeprav je bila zmagovalka uvodnega dne hrvaška ekipa Ponta o takujina z dobrimi 875 točkami ter tremi ujetimi tuni (dva so privlekli do čolna in nato izpustili, na tehtanje pa pripeljali le drugega najtežjega tega dne, to je 56,5 kilograma težek lepotec), pa je Massova ekipa za njo zaostala le za slabih osem točk. Tudi Slovenci so ujeli tri tune, a je bil tisti, ki so ga stehtali na rivi, težek 55,37 kilograma oziroma dober kilogram manj kot Hrvaška. Lahko bi tudi zmagali, a se jim je četrti med utrujanjem snel s trnka.

Boštjan Leben med napornim utrujanjem ribe. FOTO: arhiv Boštjana Lebna

Sicer pa je bilo na morju zabeleženih 30 ulovov ali prijemov. Kar 14 tunov so samo točkovali, nato pa po sistemu ulovi in spusti posneli s kamero, jih odpeli in spustili nazaj v morje. Devet so jih pripeljali na tehtanje, šest se jih je snelo predčasno. Ena od ekip pa je ujela tudi veljavno lampugo. K temu je treba dodati še nekaj neveljavnih rib oziroma tistih, ki niso dosegale predpisane minimalne teže (40 kilogramov za tuna). Ker je bilo med udeleženimi ekipami tudi precej takih, ki so nastopile prvič, ne čudi podatek, da je veljavne ribe prvi dan ujelo le 11 ekip.

Drugi dan

Že naslednji tekmovalni dan je naša ekipa dala v višjo prestavo in si priborila prvo dnevno zmago ter prešla v skupno vodstvo. Kljub močnemu jugu in visokim valovom so vsi tekmovalci imeli kar 40 prijemov (poleg tunov tudi večje število lampug). S skoraj 2068 točkami je prepričljivo skočila na prvo mesto, drugouvrščena ekipa Fishing mania Mihovila Buljana pa je z dobrimi 1151 točkami za nekaj deset točk preskočila celo zmagovalko prvega dne, a krepko zaostala za Massom. Treba je povedati, da novi vodilni niso ujeli najtežjega primerka tuna tega dne, vendar pa so jih skupaj kar šest. Prireditelji tekmovanja so se izkazali tudi kot gostoljubni in radodarni organizatorji velike fešte na komiški rivi.

Skupaj z občino Komiža in lokalnimi ribiči so organizirali Street seafood festival in sejem otoških proizvodov, pri čemer so tako tekmovalci kot turisti in prebivalci otoka lahko ob domačem vinu poskusili tuna na žaru, pa v obliki karpača, sašimija in brodeta. Manjkal ni niti koncert skupine Letni kino.

Tun na gradelah je bil namenjen vsem, tudi turistom. FOTO: Nikola Vilić/Cropix

Prepričljiv finale

Tudi zadnji ribolovni dan ekipa Massa ni dovolila presenečenj. Z novo dnevno zmago in dodatnimi 1547 točkami so tridnevno tekmovanje končali s 3615 točkami, ki jih je prineslo 14 tunov (12 ulovljenih in izpuščenih ter dva tehtana: eden je imel 53,7 kilograma, druga 49,7). Na drugo mesto se je prebila ekipa Adria s kapetanom Draganom Čorom (1618,5 točke), ki je za 23 točk premagala tretjeuvrščeno ekipo Ponta o takujina Mata Violića. Da ji je to uspelo, ima največ zaslug najtežji tun prvenstva, ki je tehtal 100,5 kilograma.

100,5 kilograma je tehtal najtežji tun.

Čeprav ima vsak član ekipe svojo nalogo (eden skrbi za navigacijo in vožnjo, drugi za pripravo palic in hrane za privabljanje rib, tretji pa za utrujanje ribe) in je uspeh odvisen od vseh, pa je večino tunov do čolna ali na palubo zmagovalnega Massa pripeljal Boštjan Leben. Čeprav gre za že prekaljenega ribiča na velike ribe, je priznal, da mu marsikdaj ni bilo lahko. Še zlasti si je zapomnil zadnji dan, ko je v treh urah do čolna po napornem utrujanju eno za drugo pripeljal kar šest tunov, vsakega težkega nad 40 kilogramov. In to brez počitka.

Zdravica s šampanjcem, od leve proti desni županja Komiže Tonka Ivčević, zmagovalci Mass, druga Adria in tretja Ponta o takujina. FOTO: SRK Komiža

Za nagrado so zmagovalci prejeli tudi vabilo (prijavnico) za udeležbo na svetovnem prvenstvu v Kostariki za prihodnje leto. Ker pa so z osvojenim drugim mestom na letošnjem svetovnem prvenstvu v omenjeni latinskoameriški državi to vabilo dobili že pred meseci, bi jo lahko prepustili drugouvrščeni ekipi Adrie. Sicer pa je na tekmovanju vsaj eno veljavno ribo ujelo kar 20 ekip.