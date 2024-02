Ste slišali, kaj zahtevajo od poslancev stranke SDS?

Na torkovem izvršilnem odboru stranke SDS, kjer so odločali o kandidatih za evropske volitve, so poslanski skupini stranke podali prav poseben predlog, ki naslavlja članstvo v stranki.

Kot poroča Delo, naj bi člane poslanske skupine pozvali, naj v sedmih dneh podpišejo izjavo, v kateri se zavezujejo, da bodo do konca aktualnega mandata v državnem zboru in tudi izven njega delovali kot člani stranke SDS in člani poslanske skupine SDS.

Ta poziv naj bi letel predvsem na Anžeta Logarja, ki naj bi se že dlje časa spogledoval z odhodom. Logar sicer še vedno vztraja, da ne ustanavlja lastne stranke in da Platforma sodelovanja ni namenjena političnemu udejstvovanju. V zadnjem intervjuju za Sobotno prilogo je še dejal, da tega »kaj se bo zgodilo v dveh letih, pa ne moremo napovedati ne jaz, ne predsednik stranke, ne kdo drug,«