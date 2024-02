Janša pozval k predčasnim volitvam

Predsednik SDS Janez Janša je bil gost sinočnje oddaje 24ur. V času napetosti na slovenskem političnemu parketu, predvsem v koaliciji, je na vprašanje, ali računa, da bo zaradi notranjih trenj v SD in Levici prišlo do predčasnih volitev, odgovoril, da trenutna situacija ni dobra za nikogar, tudi za opozicijo ne.

»Ker vsi to čutimo in na koncu plačamo s položnicami, cenami v trgovinah in dobivamo nižje plače. V interesu vseh je, da se to konča, je še dodal. Predčasne volitve so v interesu slovenskega davkoplačevalca, ne samo v interesu opozicije. V interesu opozicije je mogoče to, da to čim dlje traja in se na koncu poruši, vprašanje je samo, kakšna bo cena in koliko časa bo trajalo da se te stvari popravi,« ocenjuje.

V SD napeto

Zaradi nakupa sodne stavbe na Litijski cesti vre v SD. Odstopil je generalni sekretar stranke Klemen Žibert, medtem ko so v stranki SD, ministrici za pravosodje Dominiki Švarc Pipan podporo že odrekli in predsednika vlade večkrat pozvali, naj predlaga njeno razrešitev.

Med člani SD-ja je zaokrožil tudi dokument, v katerem se zahteva odstop vodstva stranke. Odbor kranjskega SD-ja je tako na primer že izglasoval nezaupnico vodstvu stranke na čelu s predsednico Tanjo Fajon, poroča kranjski spletnik Trma.