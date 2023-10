Ste slišali, kaj Janši priporoča ministrica Vrečko?

Ministrica za kulturo Asta Vrečko je danes prvaku SDS Janezu Janši priporočila branje Ljubljanskega manifesta o poglobljenem branju, ki ga je Slovenija predstavila na knjižnem sejmu v Frankfurtu.

Njegov glavni poudarek je, da si je treba vzeti čas za branje in razumevanje kompleksnih besedil za razumevanje kompleksnosti sveta, je zapisala.

Asta Vrečko. FOTO: Črt Piksi

S tem se je odzvala na njegov poziv k odstopu, ki ga je ta izrekel po nastopu filozofa Slavoja Žižka na odprtju frankfurtskega knjižnega sejma (FKS).

»Vodja opozicije Janez Janša me je že večkrat pozval k odstopu, tako da to ni nič presenetljivega. Tudi tokrat za to nima nobenega razloga,« se je ministrica odzvala na svojem profilu na facebooku.

Kot je še zapisala, se Slovenija na FKS, kjer je častna gostja, s svojimi avtorji in avtoricami odlično predstavlja. »Slovenski paviljon je poln ljudi, dogodki izjemno dobro obiskani.«

Ob tem je še dodala, da je bil projekt gostovanja pred enim letom, ko so prevzeli vodenje ministrstva za kulturo od prejšnjega vodstva, na majavih temeljih ter finančno in vsebinsko slabo zastavljen. Ob takrat pa je bilo vloženega veliko napora, da so ga »pripeljali do točke, da smo na knjižno predstavitev v Frankfurtu lahko ponosni prav vsi«.

Janša je ministrico pozval k odstopu zaradi Žižkovih besed o aktualnem dogajanju na Bližnjem vzhodu, s katerimi je vznemiril nekatere v dvorani, kar je označil za »blamažo«.