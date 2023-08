Ste slišali, kaj se je zgodilo v Ljubljani? Otroci so se igrali in ...

Kljub temu da živimo v letu 2023 in da na našem ozemlju že dolga leta ni bilo vojne, se še vedno precej pogosto najdejo neeksplodirana ubojna sredstva.

Verjetno se spomnite nedavnega dogodka ob odkritju bombe v Novi Gorici. Tam so zaradi njenega uničevanja evakuirali prebivalce v 400-metrskem pasu. Pred časom je odmevalo odkritje dveh ameriških bomb v Mariboru. Tudi tam so evakuirali prebivalce.

Potem so znani tudi primeri, ko so nekateri kakšno eksplozivno sredstvo našli na svojem posestvu. Nekateri ga brez težav poberejo, eden med njimi pa ga je odnesel celo na policijo (pa takšen primer sploh ni osamljen). Na srečo neeksplodirane tromblonske mine ni razneslo.

Potem so tu tudi takšni primeri, kot je naslednji in imajo srečen konec.

Italijanska mina

Otroci so se v petek popoldne igrali ob poljski poti v bližini Obvozne ceste v Ljubljani in med igro na robu njive naleteli na neeksplodirano ubojno sredstvo.

Kaj hitro sta na kraj prihitela pripadnika Državne enote za varstvo pred NUS Gorenjske in Ljubljanske regije, in ugotovila, da gre za italijansko minometno mino Brixia, kalibra 45 mm, ostanek iz obdobja do vključno druge svetovne vojne.

Po oceni stanja najdenega sredstva sta pripadnika sprejela odločitev o uničenju na najbližji varni lokaciji, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Imate zgodbo za nas? Pišite nam prek spodnjega obrazca.