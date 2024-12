Ste slišali, kaj je Nika Kovač naredila bivšemu predsedniku ZDA?

Nika Kovač, direktorica Inštituta 8. marec, je danes prevzela družbeno omrežje Instagram nekdanjega predsednika ZDA Baracka Obame, jutri pa bo skupaj z njim nastopila na dogodku Democracy forum, so sporočili iz omenjenega inštituta. Ta bo potekal v Chicagu, ZDA, in bo posvečen pluralizmu. Na njem bo sodelovalo 16 govorcev, program pa bo obsegal uvodni govor, hitra predavanja, 3 okrogle mize in osrednji govor.

Prevzema za en dan

Niko Kovač je ekipa Baracka Omabe prosila, da za en dan prevzame njegov osebni Instagram profil, ki ima 36,3 milijonov sledilcev. Platformo bo izkoristila, da bo govorila o aktualnem stanju in kampanji My Voice, My Choice. »Kampanja se zavzema za to, da ima vsak posameznik v Evropski Uniji dostop do varnega in dostopnega splava,« je pojasnila Kovačeva.

Democracy forum

Na na dogodku Democracy forum bodo o vplivu kulture spregovorili Ryan Reynolds, kanadski filmski in televizijski igralec, Reyna Roberts, ameriška country pevka, in Ayad Akhtar, ameriški dramatik, romanopisec in scenarist. Sledil bo govor nekdanjega predsednika Baracka Obame, ki bo predstavil, kako pluralistična družba krepi demokracijo.

Zaključna okrogla miza bo posvečena temam upanja in pluralizma. Na njej bodo sodelovali bivši predsednik ZDA, Barack Obama, Nika Kovač, direktorica in ustanoviteljica Inštituta 8. marec, Manu Meel, voditelj The Hopeful Majority Podcasta ter Ainka Jackson, ustanovna izvršna direktorica Centra za nenasilje Selma. Sodelujoči bodo razpravljali o tem, kako lahko izkoristimo pluralizem za gradnjo vključujoče skupnosti. Kovač bo spregovorila o vrednotah socialne države, miru in iskanju skupnih točk v težkih časih.