Ste opazili povoženo žival? Tu lahko pustite podatek

Društvo za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni razvoj Dinaridov, nevladna, neprofitna in prostovoljska organizacija, ki deluje v javnem interesu na področju ohranjanja narave, je na družbenem omrežju facebook s sledilci delila spodnji zapis. Pomagate namreč lahko pri pripravi ukrepov za izboljšanje problematike trkov živali z vozili.

»Ste opazili povoženo žival? Sporočite nam podatek

Zbiramo podatke o opažanjih povozov in živih živali, zlasti ježev, vider in dihurjev, na območju Mestne občine Ljubljana. Dobrodošli so tudi podatki o drugih vrstah z območja celotne Slovenije. Opažanja posredujte preko aplikacije iNaturalist. Ne pozabite vnosa shraniti v projekt: Navodila najdete tukaj. S prispevanjem podatkov nam pomagate pri pripravi ukrepov za izboljšanje problematike trkov živali z vozili.«

