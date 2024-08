Ste komitent teh dveh bank? Nekatere storitve in kanali bodo začasno nedostopni v tem času

Nova KBM d.d. in SKB banka d.d. sta uspešno zaključili pravno združitev in se preimenovali v OTP banko d.d. Zaradi poenotenja informacijskih sistemov bodo od petka, 30. avgusta 2024, od 12. ure do predvidoma ponedeljka, 2. septembra 2024, nekatere storitve in kanali začasno nedostopni.

Svetujejo, da morebitne nujne posle opravite pred 30. avgustom 2024 ali po 2. septembru 2024.

Nova KBM in SKB banka, članici Skupine OTP, se intenzivno pripravljata na združitev. FOTO: Roman Šipić

Poslovalnice OTP banke bodo zaprte od petka, 30. avgusta 2024, od 12. ure naprej do ponedeljka, 2. septembra 2024, do 8. ure zjutraj (razen tiste, ki so v trgovskih centrih in se odprejo po urniku centra).

Digitalni kanali

Digitalni kanali (Bank@Net, mBank@Net, Poslovni Bank@Net, Bank@Net com, mBank@Net com, eBank@Net com in portal e-obveščanje) ne bodo dostopni od petka, 30. avgusta 2024, od 14. ure do ponedeljka, 2. septembra 2024, do 8. ure. Upoštevajte, da v tem času opravljanje plačilnih storitev, vključno z internimi plačilnimi nalogi med računi OTP banke in FLIK plačili prek aplikacije mDenarnic@, ne bo mogoče.

Vzajemni skladi

Trgovanje s finančnimi instrumenti, kot tudi poslovanje z vzajemnimi skladi prek digitalne banke bo omogočeno do petka, 30. avgusta 2024, do 14. ure. Vnos naročil za finančne instrumente in poslovanje z vzajemnimi skladi prek digitalne banke bo ponovno omogočeno v ponedeljek, 2. septembra 2024, od 8. ure zjutraj naprej.

Da bo poslovanje v tem obdobju čim bolj nemoteno, na banki strankam svetujejo, da potrebne bančne storitve opravijo pred 30. avgustom 2024 ali po 2. septembru 2024.

Plačilne kartice in POS terminali

Poslovanje s plačilnimi karticami bo ves čas potekalo nemoteno (tudi v aplikacijah Apple Pay in Google Pay). Ker interni plačilni nalogi med računi OTP banke ne bodo mogoči, ne bo mogoče polniti predplačniških kartic Visa.

Plačilni promet bo onemogočen od petka, 30. avgusta 2024, od 14. ure do ponedeljka, 2. septembra 2024, do 8. ure.

Bankomati

Delovanje bankomatov OTP banke bo potekalo nemoteno, razen v soboto, 31. avgusta 2024, med 22. in 24. uro. Med 30. in 31. avgustom 2024 bosta na bankomatih onemogočeni funkciji plačevanja položnic (UPN) in pologa gotovine.

Pošte

Na poštah bodo bančne transakcije mogoče do petka, 30. avgusta, do 12. ure, gotovinska plačila plačilnih nalogov pa do 14. ure. V soboto, 31. avgusta, poslovanje na poštah ne bo mogoče.