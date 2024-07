Iz vrtca v Sladkem Vrhu izginila petletna fantka, oglasila se je PU Maribor

V vrtcu v Sladkem Vrhu se je po poročanju portala lokalec.si dogajala prava drama. Tako so namreč pogrešili dva 5-letna fantka, ki sta odšla neznano kam. Na srečo so otroka kmalu našli, odkrila pa naj bi ju mama sošolca, in to osem kilometrov stran od vrtca.

Policija dogodek potrdila, okoliščine še preverjajo

Na PU Maribor so nam ob tem pojasnili: »Okrog 9.50 smo bili obveščeni o tem, da naj bi v enem od vzgojno-izobraževalnih zavodov na območju PU Maribor približno od 9.10 pogrešali dva otroka, ki so ju že skušali najti v zavodu in okolici. Na kraj smo takoj napotili policijske patrulje, a smo bili kmalu obveščeni o tem, da je otroka v bližini (nekaj kilometrov stran) okrog 10. ure našel eden od staršev. Okoliščine dogodka še preverjamo, smo pa o ugotovitvah že obveščali dežurno državno tožilko.«