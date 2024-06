Pred dnevi smo Nadi Copot in Janezu Ritonji, s hribčka nedaleč od Ljutomera, iz vasice Vidanovci, izročili bon: bralci Slovenskih novic ste jima namreč namenili 3500 evrov za gradnjo novega bivališča, brez katerega sta ostala na začetku letošnjega leta. Tako je bilo 7. januarja zjutraj.Oče in mati sina Davida in hčerke Vanje ter babica in dedek vnukinje Nelly in vnuka Tijana gotovo do konca življenja ne bosta pozabila nedelje, 7. januarja letos. Najprej ju je okoli druge ure zjutraj prebudil potres, ki je dodobra stresel širše območje Prlekije, nato pa se jima je v jutranjih urah, ko sta že p...