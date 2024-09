Starejši dijaki se nad fazani domala izživljajo, slovenska pevka pa ima drugačno izkušnjo

Na prvi septembrski ponedeljek so poleg šolarjev v klopi znova sedli tudi dijaki – posebno markanten pa je bil ta dan za tiste iz prvih letnikov. Prihod fazanov v srednjo šolo mnogi zaznamujejo tako, da si privoščijo potegavščine, obmetavajo jih s koruzo, moko in jajci, najpogosteje pa jih porišejo in označijo s črko F. Nekateri tako pred prvim srednješolskim dnem skorajda trepetajo, spet drugi se ga veselijo.

Ponekod se starejši dijaki nad fazani domala izživljajo – vsaj tako meni uporabnik Reddita, ki je v ta namen napisal objavo na omenjeni platformi.

»Sprehodil sem se skozi center in ogorčeno opazil, da se letos prve letnike srednjih šol fazanira kar s spreji — nekateri so imeli tako posprejane lase, telo, oblačila. Kako je to komur koli sprejemljivo?« se je vprašal in pojasnil, da »ne gre več za koruzo, moko in flomastre, temveč dejanske aerosolne barve. Resno nevarna reč za po koži in laseh, ki tudi uniči vse obleke naokrog …«

Pri Alenki v lepem spominu

Močno porisana je bila na prvi dan šolskega leta tudi hčerka pevke skupine Bepop Alenke Husič, ki je za Slovenske novice povedala, da se velik delež njenih sledilcev »čudi in zgraža, kam je prišla ta tradicija,« čeprav naj bi se večini zadeva zdela zabavna. Njena hči Alina je sicer dogodek doživela na pozitiven način.

Alenka Husič. FOTO: Jaka Bizjak

»Tudi sama se prvega srednješolskega dne ne spominjam kot tak – preveč popisan – dan. Včasih so bili glavni za popisovanje in risanje flomastri in alkoholni flomastri,« je dejala in dodala, da se očitno »zadnja leta spreja, posipava z moko in obmetava z jajci«.

Alina, ki je od letos v 1. letniku ene od ljubljanskih srednjih šol, se je na »posebni obred« odpravila v center mesta, kjer se je srečala z nekdanjimi sošolci in starejšimi prijatelji. »Vse skupaj je bilo (po njenih pripovedovanjih) zelo zabavno in niti malo strašno, škodljivo oz. ponižujoče,« je zatrdila mamica.

Alina na prvi šolski dan. FOTO: Zajem Zaslona Instagram

»Kolikor mi je znano, je to risanje/pisanje prepovedano po šolah, zato se dobivajo in gredo skozi krst v centru. Dokler gre za šaljiv/neškodljiv pristop, nimam nič proti,« pravi, če pa bi prišlo do nasilja, poniževanja ali uničenja lastnine, bi »to strogo obsodila«.

Hčerki je ponudila možnost, da skupaj odideta domov, pa se je novopečena dijakinja odločila, da si želi sodelovati v »obredu«, ki ga po pevkinih besedah nekateri »primerjajo z maturantskim plesom, zato na tem dogodku fazani pač ne smejo manjkati,« je dejala. Povedala je še, da je doma Alina »z nekaj truda« barvo uspešno odstranila. Izkušnja bo tako pri njih doma ostala v lepem spominu.