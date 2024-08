»Kako je gorelo, ko sem stopil na plan. Stekel sem proti žagi, vsa je bila v ognju, tudi čez streho je ogenj udaril ven. Žagi ni bilo več pomoči,« je včeraj hitel pripovedovati domačin Zdene Kralj, ki je skupaj s sosedom Ladom lahko le nemočno opazoval, kako so zublji uničevali žago v Soteski pri Dolenjskih Toplicah. Gasilci so ostali na straži. FOTO: Drago Perko »Na tej žagi sem delal 20 let, tu sem pustil svojo mladost, ta požar me je pretresel. Še danes sem se rad oglasil tu, sodelovali smo, z žago smo povezani vsi na tem koncu,« je še povedal Zdene jutro po ponedeljkovem požaru. Nevihta...