Stanovanjski škandal! Od kod so prišli ponarejeni dokumenti?

Konec julija smo v Slovenskih novicah prvi razkrili množično ponarejanje zdravniških potrdil za pridobitev točk na razpisu Javnega stanovanjskega sklada (JSS) Mestne občine Ljubljana (MOL). »Ena od kategorij, ki so jih prosilci lahko uveljavljali, so zdravstvene razmere. Zato so morali k vlogam priložiti zdravniško potrdilo,« je po izbruhu afere ozadje obrazložil direktor JSS MOL Sašo Rink. Za slabe zdravstvene razmere vsakega mladoletnega otroka je prijavitelj dobil 80 točk, za vsakega odraslega družinskega člana pa 60. Toliko jih je dobila tudi 50-letna Ljubljančanka Anita Zore, ki se je og...