Srebrni jubilej šentjurskih likovnikov

Barvitih 25 se imenuje že tradicionalna razstava članov Društva likovnih ustvarjalcev Rifnik Šentjur, ki letos praznujejo uradno 25 let delovanja, sicer pa so še nekoliko starejši.

Člani, teh je trenutno 16, so v Galeriji Zgornji trg razstavili abstraktna likovna dela, ki so nastajala v različnih barvnih ploskvah, materialih, teksturah, točkah in linijah, ob tem pa so na ogled postavili še ročna dela sekcije Vezilj, predvsem kvačkane in vezene prte ter prtičke.

Mentor društva Ivo Brodej

Zahtevna umetnost

Ob odprtju razstave je nekaj besed zbranim namenila predsednica DLU Rifnik Mojca Sivka, ki se je posebej zahvalila ustanovnim in še vedno aktivnim članom društva. Med njimi Katarini Salamon, ki skrbi za finance, mentorju, nekdanjemu likovnemu pedagogu društva Ivu Brodeju in njegovemu pomočniku Martinu Čatru. Ni pa pozabila na nekdanje člane, ki so sooblikovali to uspešno zgodbo in brez katerih srebrnega jubileja ne bi bilo. Člani DLU Rifnik so hvaležni tudi Občini Šentjur, tamkajšnjemu oddelku za družbene dejavnosti, Zvezi kulturnih društev Šentjur in JSKD OI Šentjur, s katerimi redno sodelujejo in so deležni njihove podpore pri številnih projektih.

Ne nazadnje pa tudi drugim društvom, med katerimi so tudi gasilci PGD Šentjur, na pomoč katerih lahko računajo vedno. Spregovorila sta tudi Tanja Horvat, predsednica Društva železničarjev slikarjev Plavo svjetlo iz Zagreba, ter šentjurski župan Marko Diaci. Ta je poudaril dozdajšnje uspešno delovanje društva, ki bogati kulturno ponudbo v Šentjurju.

Nekdanji predsednik, ustanovitveni član in mentor društva Brodej je opozoril, da se v vseh razstavljenih abstraktnih delih skriva veliko znanja, saj je tovrstna umetnost zelo zahtevna. Razstava likovnih del bo na ogled do 21. junija.