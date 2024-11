Srbi v Sloveniji se pritožujejo nad visokimi stroški življenja, a hkrati poudarjajo ...

»Slovenija s svojim urejenim sistemom in visokim življenjskim standardom pogosto velja za eno privlačnejših destinacij, še posebej za ljudi z Balkana. Vendar, kakšno je v resnici življenje v tej državi, razkrivajo Srbi, ki tam živijo že več let,« navaja srbski portal Kurir.

Na družbenem omrežju Reddit se je pojavilo vprašanje mladeniča iz Srbije, ki ga je zanimalo, ali se tudi v Sloveniji čuti kriza zaradi visokih cen živil in najemnin:

»Vprašanje za ljudi, ki ste se preselili v Ljubljano - kako živite, vam je bilo težko najti službo, kako ste se vklopili? Prebral sem veliko na to temo, ljudje se pritožujejo, da so se najemnine dvignile, tako kot povsod po svetu, a zanima me, ali ste se tam znašli, četudi niste zaposleni v IT sektorju?«

Nadaljuje, da ima fakultetno izobrazbo in je trenutno zaposlen v financah za ameriško podjetje. »Imam v načrtu, da bi se učil slovenščino, a se bojim, da ne bom našel dovolj dobro plačane službe za normalen življenjski standard. Vsaka informacija bi mi koristila. Dobrodošle vsakršne izkušnje,« je zapisal.

»S plačo 1.500 evrov komaj preživi«

Številni so najprej pojasnili, da jezik ni največja ovira, saj veliko ljudi razume srbščino, vendar je slovenščino vseeno koristno znati za boljše zaposlitvene možnosti. Kljub temu so težava postale plače, ki niso primerne glede na življenjske stroške, navajajo.

»Moj dobri prijatelj je Slovenec, ki živi v Mariboru in ima plačo 1.550 evrov. Že leta dela v eni tovarni. Pravi, da bi brez dodatnega vira dohodka - doma ima bager in traktor, s katerima dela privatna dela, kot so kopanje in urejanje dvorišč -, komaj shajal čez mesec. Poleg tega ne živi sam, ampak preživlja tudi družino. Ko ga želim potolažiti, mu rečem, da je moja plača 700 evrov. Ni sicer v veliko tolažbo, ampak vseeno. Slišal sem, da je Ljubljana draga, ampak Beograd ni prav nič cenejši,« je zapisal en Srb.

Za njim se je oglasil še en, ki je pred šestimi leti prišel delat v Slovenijo kot električar, in pravi, da mu je plača dovolj.

»Vidim, da so komentarji polni pritožb, zato bom na kratko opisal svoj primer: Sem električar (srednja šola), v Sloveniji sem že skoraj šest let. Zaslužim med 1.700 in 2.200 evri (sem plačan na uro). Delam okoli 200 ur mesečno, odvisno od projekta. Imam otroka tukaj, žena je še na porodniškem dopustu, in lepo živimo le od moje plače.

Ne pretiravam z nakupi, vendar tudi ne varčujem, ko kupujem osnovne potrebščine. Tukaj mi je odlično. Še nisem bil v situaciji, ko ne bi imel denarja, ali bi se moral truditi, da prebrodim mesec. Edini problem zadnjih let je svetovna ekonomska situacija in trenutna politična situacija v državi. A verjamem, da se bo tudi to uredilo. Znanje jezika je zelo zaželeno, saj odpira številna vrata in priložnosti. Ljudje te drugače obravnavajo, če se potrudiš,« je povedal.

Ljubljana je izjemno draga

Srbkinja, ki prav tako živi v Ljubljani, je delila svoje izkušnje s službo, potem ko je v Sloveniji končala fakulteto.

»Službo sem dobila takoj, vendar sem tu končala fakulteto in zelo dobro govorim slovensko, zato ti moje izkušnje verjetno ne bodo v veliko pomoč. Služb je veliko. Če nisi zahteven, lahko najdeš tudi kakšno brez znanja jezika, a Slovenci ne radi vidijo, da nekdo ne zna njihovega jezika, če tam živi več let, kar pa velja za približno 80 % naših (tukaj mislim vse iz nekdanje Jugoslavije).

Ljubljana je izjemno draga, predvsem zaradi najemnin. Ostalo je v redu. Najemnina za 50 kvadratnih metrov znaša do 900 evrov. Tako da brez 2.000 evrov plače ne boš daleč prišel. Razen če ti ustreza življenje v garsonjeri ali sobi, kar lahko dobiš za 300–400 evrov.

Tudi iskanje stanovanja je zelo težavno, ker jih primanjkuje. Mesto je čudovito, zelo, zelo čisto in urejeno. Slovenci so v redu, niso hladni. Seveda se najdejo tudi izjeme, kot povsod drugod. Na vizum se čaka dolgo, vsaj dva meseca. Korupcija je prisotna, birokracija pa kaotična. Ljudje mislijo, da je Zahodna Evropa raj na zemlji, vendar korupcija ne počiva nikjer,« je zapisala.