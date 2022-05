Slovenija je še med zadnjimi državami v Evropski uniji, ki se ponaša s čudovito neokrnjeno naravo. Pri nas rastejo rastline in živijo živali, ki jih je v gospodarsko bolj razvitih okoljih severno in zahodno od nas moč videti le še v živalskih in botaničnih vrtovih. Vendar pa so zaradi vedno bolj intenzivnega kmetijstva in slabega odnosa ljudi do narave mnoge obsojene na izumrtje. Na to že dolga leta opozarja biolog in naravovarstvenik Dušan Klenovšek iz Javnega zavoda Kozjanski park, ki je med prvimi posvaril na tako imenovane lovce na rastline, ki plenijo naše zaščitene rastline, predvsem ve...