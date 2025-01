Spravili so se nad steber državnosti: Ta, ki je to pisal, ne spoštuje svojega obstoja (FOTO)

Po območju občine Rače-Fram, kjer so imeli v zadnjih dneh pogosto opravka z vandali in objestneži, so se z njimi prve dni novega leta srečali tudi v Lenartu v Slovenskih goricah. Ob rotovžu so vandali oskrunili spomenik, ne partizanski, temveč Steber državnosti, ki ga je lokalna skupnost postavila junija 2021, ob 30. obletnici osamosvojitve Slovenije.

Župan Janez Kramberger je ogorčen in nikakor ne more razumeti, kaj se dogaja, policija pa dogodek preiskuje. Tudi mnogi domačini iz Lenarta in okolice menijo, da je početje objestnežev nadvse neprimerno in nima ničesar skupnega z zdravo pametjo in razumom. »Res je, človek ostane brez besed. Upam, da bo akter tega obsojanja vrednega dejanja doživel srečanje s sodnikom,« poudarja domačin iz Lenarta, drugi pa dodaja: »Ta, ki je to pisal, ne pozna Boga in ne živi po njegovih načelih. Še manj pa spoštuje svoj obstoj.« Nekdo tretji je predlagal celo, da naj »naša policija to dejanje obravnava prioritetno« in dodal: »Se pa strinjam in močno podpiram namestitev kamer na najbolj izpostavljenih mestih.«

"Ta, ki je to pisal, ne pozna Boga," je prepričan eden od domačinov. FOTO: ObČina Lenart

Ob 30. obletnici

Poškodovani steber je ob praznovanju tridesetletnice naše samostojnosti in neodvisnosti kot steber slovenske državnosti dobil svoje mesto na zelenici med Rotovžem in večstanovanjskim objektom na Kraigherjevi ulici 1 v središču najmlajšega slovenskega mesta.

»S postavitvijo stebra državnosti želimo spodbuditi pozitivno razmišljanje in odnos do naše države in njene zgodovine. Želim, da bi nas ta simbol povezal, nam dal upanje in spodbudil odgovornost slehernega v naši skupnosti. Znanje in izkušnje, ki jih imamo, moramo uporabiti za delo v dobro in za naš razvoj. Na demokratičnih osnovah nas mora povezovati ljubezen do domovine ob upoštevanju naših korenin in različnosti. Svobodni in zdravi se bomo lahko veselili razvoja in z upanjem šli v prihodnost. Prav je, da se spomnimo vsega, kar smo v času samostojnosti dosegli. Morda se moramo prej vprašati, kaj vse imamo in nato česar še nimamo,« je takrat povedal lenarški župan Kramberger.