Spoznala sta se na onkološkem inštitutu in se zaljubila: »Sem zelo hvaležen, da je bila z mano«

Tudi iz slabe stvari lahko potegnemo kaj dobrega. Dokaz za to sta Klara in Gašper, o katerima je 24ur naredil zanimiv prispevek. Oba sta zbolela za rakom in se nato eden v drugega zaljubila. Gašper je imel Hodgkinov limfom, zaradi katerega je prestal 20 obsevanj. Klari so odstranili obe dojki, jajcevode in jajčnike. Mod poznanstvom sta doživela tako vzpone kot padce.

Kot je v pogovoru povedala Klara, je lansko leto februarja zaključila svojo zgodbo zdravljenja. Žal pa se je dober mesec za tem Gašperju bolezen ponovila in ga tako postavila pred novo preizkušnjo.

»Meni osebno je bilo veliko težje, ko je on bil bolan, kot pa ko sem bila jaz,« je Klara dejala za 24ur in dodala, da ji bo najbolj ostal v spominu trenutek, ko je bil povsem sesut. Dejala je, da je takrat šlo za življenje in smrt.

Gašper je svojo bolezen lažje sprejel. »Moram čisto iskreno priznati, da se mi zdi, da ljudje okoli mene so težje to sprejeli kot jaz,« je dejal.

Bolezen ju je še dodatno povezala

Na vprašanje novinarke, ali ju je bolezen oziroma izkušnja še dodatno povezala, sta se oba strinjala s tem, da ju je.

Gašper je k temu še dodal: »To so res najtežji trenutki, ki jih lahko par skupaj preživi, in se mi zdi, da ja, takrat te res poveže. Sem zelo hvaležen, da je bila z mano.«

Klara se je morala soočiti še z eno težko zgodbo. Med zdravljenjem je namreč zaradi raka izgubila mamo. Eno pomembno osebo iz svojega življenja je izgubila, dobila pa drugo. Lahko jima samo zaželimo čim več zdravja in da bi njuna ljubezen trajala še dolgo.