Športni center Ilirija zaključen! Odprtje bo februarja

Gradnja Športnega centra Ilirija v Ljubljani, vredna 62,5 milijona evrov, je zaključena, vendar bo odprtje prestavljeno na februar, je pojasnil ljubljanski župan Zoran Janković na torkovi novinarski konferenci.

Prvotni datum odprtja je bil predviden za konec januarja, a so dodatne tehnične zahteve podaljšale postopek pridobivanja uporabnega dovoljenja.

Tehnični pregledi razkrili pomanjkljivosti

Komisija je decembra 2024 opravila prvi tehnični pregled in odkrila nekaj pomanjkljivosti, večino pa so do sredine januarja 2025 odpravili. Še vedno pa je bilo treba namestiti slušne zanke na recepciji in zvonce za dostop gibalno oviranih oseb, kar je zadržalo izdajo uporabnega dovoljenja. Janković je poudaril, da gre za običajne popravke pri takšnih projektih in da so pomanjkljivosti že odpravljene.

Gradnja, ki se je začela leta 2022, je sprva znašala 53,1 milijona evrov, a je zaradi dodatnih del narasla na 62,5 milijona evrov. Po besedah Jankovića ne gre za podražitve, temveč za dodatna dela, kot so pritrdila za sončno elektrarno, WPC-tlaki na strehi in požarni zid. Spremembe so bile potrebne tudi zaradi tehnoloških napredkov od začetka projektiranja.

Več bazenov, dvoran in parkirišč

V sklopu prenove je ohranjen zgodovinski vhod Bloudkovega kopališča iz leta 1929, posvečen Stanetu Bloudku. Nov kompleks vključuje olimpijski in ogrevalni bazen, večnamenske dvorane za gimnastiko, borilne športe in vodene vadbe ter več kot 300 parkirnih mest. Dodali so tudi Lattermanov podhod, ki Ilirijo povezuje s parkom Tivoli.

Vizualizacija novega centra. FOTO: Mol Delo

Računsko sodišče je pregledalo smotrnost projekta in ugotovilo, da je občina uspešno uresničevala javni interes pri investicijah v bazensko infrastrukturo, pri čemer so podali nekaj priporočil.

Janković optimističen glede odprtja

Župan je zagotovil, da bo projekt zaključen do konca januarja, nato pa bo sledilo odprtje v februarju. Sprva načrtovano državno prvenstvo v plavanju, ki bi se moralo odvijati v Iliriji, bo zaradi zamude izvedeno v Tivoliju. Kljub preložitvi Janković ocenjuje, da je zamik priložnost za boljše usklajevanje dogodkov ob odprtju.

»Ilirija ni le bazen, temveč športno srce Ljubljane z ohranjenim zgodovinskim pomenom in sodobnimi rešitvami za prihodnost,« je zaključil Janković.