Sporočilo premierju Robertu Golobu: Govorite o solidarnosti, nas pa želite uničiti

Zaradi preoblikovanja dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja – od 1. januarja 2024 ga bo kot obvezni prispevek zbiral Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) – bo Vzajemna morala začeti izvajati program presežnih delavcev. To pomeni, da bo do konca leta odpustila 65 zaposlenih, sporoča predsednica sindikata Vzajemne Vlasta Vizjak.

Dodaja še: »Sprejem predloga zakona bi pomenil neposredno grožnjo še za preostalih 300 zaposlenih, saj bi Vzajemna ob izgubi 93 odstotkov prometa z naslova dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ter hkratnem prisilnem preoblikovanju v delniško družbo in vračilu ustanovitvenega kapitala ZZZS le stežka nadaljevala poslovanje.«

Poslali so pismo

Vizjakova in predsednik Sveta delavcev Vzajemne Primož Igerc sta na nasprotovanje predlogu zakona v pismih že opozorila pristojne ministre, koalicijsko stranko in tudi predsednika vlade Roberta Goloba. Premierja sta tudi pozvala k umiku predloga iz parlamentarne obravnave.

Prosijo, da jim prisluhnejo

Vizjakova opozarja: »V času kriz potrebujemo ljudje pomoč, ne pa uničevanja gospodarskih družb. Govorite o solidarnosti, nas pa želite uničiti. V imenu vseh zaposlenih na Vzajemni vas prosim, da prisluhnete argumentom za ohranitev avtonomije Vzajemne in iz obravnave umaknete predlog zakona o statusnem preoblikovanju Vzajemne, ki neposredno ogroža prihodnost zaposlenih na Vzajemni, državljank in državljanov. Prisluhnite razumu in predlog zakona o statusnem preoblikovanju umaknite še pred obravnavo v parlamentu.«