Poslanci potrdili, dopolnilno zavarovanje bo preoblikovano

Poslanci DZ so na izredni seji opravili tretjo obravnavo o noveli zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki predvideva ukinitev oz. preoblikovanje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, in jo s 51 glasovi za in 29 proti tudi sprejeli. Prenos prispevka se bo uveljavil v začetku prihodnjega leta.

Novelo so podprli vsi prisotni poslanci koalicijskih strank Svoboda, SD in Levice. Nasprotovali so ji v opozicijskih NSi in SDS, je pa novelo podprl poslanec SDS Danijel Krivec.

Preoblikovanje označili za zgodovinski trenutek

Predlog novele zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki so ga vložili poslanci Svobode, predvideva ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in njegov prenos v obvezno zavarovanje v obliki plačil obveznega zdravstvenega prispevka v enotnem fiksnem znesku 35 evrov mesečno. Po prvotnem predlogu je bil začetek izvajanja predviden za 1. september, matični odbor pa je na predlog vlade sprejel dopolnilo, ki začetek zamika na 1. januar 2024.

Tamara Kozlovič (Svoboda) je spomnila na spomladansko napoved povišanja premij za dopolnilna zdravstvena zavarovanja komercialnih zavarovalnic. V času, ko se kljub vedno višjim zneskom, ki jih namenjamo zdravstvu, pacienti in uporabniki soočajo s težjo dostopnostjo do zdravstvenih storitev, je po njenih besedah vsakršen dvig stroškov na račun zavarovancev nedopusten.

V koaliciji so preoblikovanje dopolnilnega zavarovanja označili za zgodovinski trenutek, v opoziciji opozarjajo na finančne posledice za ljudi, saj novela v prihodnjem letu predvideva proračunsko varovalko do višine 240 milijonov evrov.

Tekom parlamentarnega postopka so poslanci sprejeli več dopolnil, ki jih je pripravila vlada. Nekatera dopolnila so sprejeli tudi na današnji obravnavi novele, večinoma gre po navedbah vlade za redakcijske popravke in usklajevanje s pripombami zakonodajno-pravne službe DZ.

Vladna dopolnila sprejeta, tudi s podporo SD

Poslanka SD Bojana Muršič je izpostavila predloge dopolnil k 21. in 22. členu, ki da ju v poslanski skupini SD v celoti ne podpirajo. Dopolnili namreč po njenih besedah predvidevata, da bi Vzajemno, eno od zavarovalnic, ki ponuja dopolnilno zavarovanje, z zakonom preoblikovali v navadno delniško družbo, namesto vračila sredstev zavarovancem pa bi se njihov denar spremenil v lastniški delež. Tudi ZZZS bi namesto izplačila denarja postal delničar Vzajemne, je pojasnila.

»Ocenjujemo, da tako varovanje pravic delničarjev pomeni le veliko zavajanje zavarovancev. Namesto denarja se jim ponuja malo vreden lastniški delež, ki bo zanje predstavljal predvsem breme,« je pojasnila.

Na koncu so bila vsa vladna dopolnila sprejeta, tudi s podporo SD. DZ pa ni sprejel amandmaja NSi, s katerim so sicer predlagali, da bi se zakon začel uporabljati 1. septembra.