Spet iščejo progastega goža. Ste ga morda kje videli?

Raziskovalci Nacionalnega inštituta za biologijo Ljubljana so v akciji Ponovno se išče progasti gož prejeli nove podatke o opažanju plazilcev. Progastega goža, ki je med najredkejšimi vrstami plazilcev v Sloveniji, so opazili namreč že petkrat. Odziv na akcijo je pokazal, da ljudje radi opazujejo naravo in jo spoštujejo, pa so sporočili iz Zavoda Štirna.

Za ljudi je koristen, ker pomaga uravnavati populacijo škodljivcev.

V Sloveniji živi 22 vrst plazilcev, od tega je 11 vrst kač. Vsi plazilci spadajo med zavarovane vrste, med njimi pa je na rdečem seznamu ogroženih progasti gož, ki velja tudi za največjo nestrupeno kačo v Sloveniji. Za ljudi je koristen, ker na naraven način pomaga uravnavati populacijo škodljivcev in pomaga pri zatiranju malih glodavcev. Mlajši progasti goži namreč plenijo tudi žuželke.

Plašen plazilec

Raziskovalka nacionalnega inštituta za biologijo Alenka Žunič Kosi, ki sodeluje v akciji, je povedala, da je progasti gož plašen plazilec, zato so za pomoč pri opazovanju prosili tudi prebivalce slovenske Istre. Prav od tam so dobili poročila o vseh pet opaženjih progastega goža, saj ima tam najboljše razmere. Žunič Kosijeva je dodala, da je večji odziv letos razveselil tudi raziskovalce, saj akcije ljubiteljske znanosti prispevajo k še boljšemu poznavanju in spoštovanju živali med ljudmi.