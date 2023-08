Sončno vreme vabi v hribe, bodite previdni, razmere zelo varljive

Po dolgotrajnem dežju in ujmah, ki so prizadele Slovenijo, nas čaka prijetnejše vreme. Arso napoveduje, da bo danes pretežno jasno. Po nekaterih nižinah bo jutro kratek čas megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem do 17, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj Celzija. Tudi jutri bo povečini pretežno jasno, le v sosednjih pokrajinah Italije bo občasno nekaj povečane koprenaste oblačnosti. V nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo sončno poletno vreme. V nedeljo popoldne bo v hribih severne Slovenije možna kakšna kratkotrajna nevihta. Verjetnost za kakšno nevihto bo nekoliko povečana v sredo in četrtek naslednji teden, predvsem v hribovitem delu severne Slovenije, poroča Arso.

Čaka nas sončen vikend. FOTO: Zaslonski posnetek, Arso

Naj vas sonce ne zavede

Lepo vreme bo v prihodnjih dneh vabilo tako na morje kot v hribe. Ker so hribe, gore in doline v zadnjih tednih prizadele številne ujme, se pred odhodom pozanimajte o prevoznosti cest in o stanju poti. Razmere v gorah so trenutno, in tako bo še nekaj časa, zelo varljive. Medtem ko so nižje ležeči vrhovi že izpostavljeni pripeki, so v visokogorju, posebej na severnih delih in kotanjah, razmere še vedno zimske. V tem času znajo biti še dodatno nevarne, saj se sneg čez dan topi, ponoči pa še vedno zmrzuje.

Na Planinski zvezi Slovenije svetujejo, naj imajo planinci na zahtevnejših poteh s sabo ustrezna oblačila za zaščito pred mrazom in padavinami, ustrezno obutev, v nahrbtniku pa prvo pomoč, nekaj hrane in pijače za rezervo, zaščito pred soncem, čelno svetilko, mobilni telefon s polno baterijo, zemljevid, dokumente, poleg tega pa alu-folijo ali drugo zaščito pred podhladitvijo.