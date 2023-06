V gore le primerno opremljeni in pripravljeni, razmere so zelo varljive

Na Planinski zvezi Slovenije so pred začetkom poletne sezone v gorah opozorili na primerno opremo za obisk gora in nevarnosti, ki prežijo na gornike. Da bi bilo nesreč čim manj, se morajo v gore odpraviti le pripravljeni in primerno opremljeni.

Razmere v gorah so trenutno, in tako bo še nekaj časa, zelo varljive. Medtem ko so nižje ležeči vrhovi že izpostavljeni pripeki, so v visokogorju, posebej na severnih delih in kotanjah, razmere še vedno zimske. V tem času znajo biti še dodatno nevarne, saj se sneg čez dan topi, ponoči pa še vedno zmrzuje.

Po koncu zime

Strokovni sodelavec PZS Matjaž Šerkezi poudarja, da je za obisk gora nujno treba poznati aktualne razmere in objektivne nevarnosti v gorah pa tudi osnove vremenoslovja, prve pomoči, orientacije in različnih tehnik gibanja. Ob tem je še kako pomembna tudi primerna oprema in njena pravilna uporaba ter spoštljiv odnos do gora. »V visokogorju se je treba dobro pozanimati o poti, saj sta trenutno na nekaterih gorah še vedno obvezna spremljevalca cepin in dereze. Po koncu zime pa je treba biti posebej previden pod skalnimi previsi, ker je povečana nevarnost padanja kamenja,« še pravi.

Prvi korak za obisk gora je po besedah Šerkezija izbira primernega cilja, nujno pa se je treba pozanimati tudi o stanju vseh zahtevnejših poti. Vedno je treba o poti seznaniti tudi najbližje in se v poletni pripeki na pot odpraviti dovolj zgodaj. S tem je manjša tudi izpostavljenost nevihtam, ki so v popoldanskem času pogostejše.

V uvodu v sezono so vedno poškodovane tudi posamezne poti ter potrgane jeklenice, kar pomeni dodatno nevarnost in razlog za previdnost. Nikakor pa ne gre spregledati hitro spreminjajočih se vremenskih razmer. V vsakem primeru pa je ključna oprema.

Lahko nepopolne ali zavajajoče

Na PZS svetujejo, naj imajo planinci na zahtevnejših poteh s sabo ustrezna oblačila za zaščito pred mrazom in padavinami, ustrezno obutev, v nahrbtniku pa prvo pomoč, nekaj hrane in pijače za rezervo, zaščito pred soncem, čelno svetilko, mobilni telefon s polno baterijo, zemljevid, dokumente, poleg tega pa alu-folijo ali drugo zaščito pred podhladitvijo.

Tudi tokrat so na zvezi opozorili na različne aplikacije z zemljevidi, ki so lahko nepopolne ali pa zavajajoče. Zato na PZS opozarjajo na uporabo primernih aplikacij, kot je denimo maPZS, pa tudi na uporabo klasičnih zemljevidov, saj praksa kaže, da pametni telefoni pogosto nimajo potrebnega signala ali pa so baterije zaradi uporabe številnih drugih funkcije lahko prazne. Vse ključne informacije o poteh in delovanju koč pa so zbrane tudi na spletni strani zveze pzs.si

Na zvezi so opozorili tudi na 70. obletnico slovenske planinske poti. Razstava o poti je že pripravljena v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani, čez 14 dni pa bo začela tudi serijo gostovanj med Mariborom in Ankaranom, kjer se pot konča.