Šokantno: duhovnik iz cepljenih proti covidu izganja hudiča

V Sloveniji je proti covidu z vsemi odmerki cepljeno manj kot 55 odstotkov celotne populacije. Tisti, ki temu nasprotujejo ali pa si cepljenje želijo odložiti, prihajajo iz vseh sfer in slojev. Nekateri menijo, da so cepiva premalo preizkušena, in da ne poznamo vseh stranskih učinkov, nekateri generalno nasprotujejo cepivom, iz cerkve pa celo prihajajo govorice, da lahko vplivajo na hudobnega duha, zaradi česar je treba na pomoč poklicati eksorcista. Tako sklepamo, saj smo na druzina.si zasledili (nelektorirano), da neki »duhovnik zaradi domnevne povezave cepljenja s hudobnim duhom izvaja zarotilne molitve nad verniki, ki so bili cepljeni proti covid-19«.

»Za take molitve ni razloga, zato je tak obred zloraba eksorcizma,« je za Družino dejal novomeški škof Andrej Saje. Pravi, da cerkev ne vidi razloga, da bi dvomili o učinkovitosti in varnosti cepiva, ki so ga odobrile pristojne institucije, požrtvovalna skrb medicinskega osebja za okužene pa da je dokaz, da želi uradna medicina v času pandemije bolnikom pomagati. »Ker ni dvoma o dobronamernosti, s cepivom ne moremo in ne smemo povezovati vplivov hudobnega duha.« Saje še piše, da mora eksorcist »zelo dobro ločiti med napadi hudiča in tisto lahkovernostjo, zaradi katere nekateri, tudi verni, menijo, da so žrtve sovražnosti, zle usode ali uroka, ki so jih nanje ali na njihove bližnje ali imetje zgrnili drugi.« Tem naj po njegovem ne odreče duhovne pomoči, vendar naj ne opravi eksorcizma.