Šokantna priznanja ujetih pedofilov v Sloveniji: »Vem, ja, ni prav«

Val antipedofilskega aktivizma je zajel svet: od ZDA do Rusije posamezniki ali skupine ljudi razkrivajo spolne zlorabe otrok. V spletnih klepetalnicah se lovci pretvarjajo za osnovnošolce in se s pedofili dogovorijo za srečanje v resničnem svetu. Lansko poletje je v Sloveniji odmeval primer, ko so štirje fantje v past zvabili 37-letnika in ga prisilili, da se je slekel. Njegov telefon je končal v vodi, napadalci pa so se odpeljali z njegovim avtom. Bolje kot 37-letnik v okolici Poljčan jo je odnesel 42-letnik, ki so ga prestregli v prestolnici in čigar posnetek je v sredo ponoči zakrožil v Fa...