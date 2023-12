Pred tremi meseci sta 48-letna sodnica Tina Benčič, zaposlena na Okrajnem sodišču v Kopru, in njen mož, 50-letni samostojni podjetnik Denis Benčič, hišo v Vinjolah, ki sta jo pred približno 30 leti na črno zgradila na kmetijskem zemljišču v lasti države, legalizirala. To sta dosegla šest let potem, ko so Slovenske novice razkrile afero, na katero se je javnost odzvala z ogorčenjem, toliko bolj, ker sodnica na sodišču odloča o zadevah, povezanih z izvršbami in zemljiško knjigo. Vzhodni prizidek (soba, zgornje nadstropje) ostaja črna gradnja. Od septembra je to uradno samostojna hiša, ki pa ni...