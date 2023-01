Skupina SIJ – Slovenska industrija jekla je med desetimi največjimi poslovnimi skupinami v Sloveniji in ima pomembno mesto med največjimi izvozniki. Od leta 2007 je v rokah ruske poslovne skupine Koks, ta je v času nakupa veljala za eno izmed 40 največjih ruskih podjetij v lasti enega najbogatejših Rusov, danes že pokojnega poslanca ruskega parlamenta, dume, Borisa D. Zubitskega. O tem, kako je bil izpeljan nakup delnic SIJ s strani Rusov, so se še desetletje po njem kresala mnenja, a se je prah sčasoma polegel. Novi lastniki so v slovenski jeklarski poslovni sistem začeli vlagati milijo...