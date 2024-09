So tudi vas že oglobili zaradi te napake pri vinjeti? Bilo je povsem neupravičeno

Prvi december 2021 je bil dan, ko so lahko uporabniki slovenskih avtocest prvič kupili elektronsko vinjeto. Za marsikoga je bila to zelo dobrodošla novost, saj na vetrobransko steklo ni bilo treba več odstranjevati starih in lepiti novih fizičnih vinjet. Na Družbi za avtoceste RS (Dars) so že takrat vse kupce vinjet opozarjali, naj bodo pozorni na pravilnost podatkov, še posebno številke registrske tablice.

»Če se namreč registrska označba v sistemu elektronske vinjete ne ujema z registrsko označbo vozila, to pomeni, da cestnina ni plačana,« so opozarjali. In med drugim dodali, da je med najpogostejšimi napakami, ki so jih zaznali v prvem letu prodaje, pomota pri vrstnem redu znakov. Ali pa tudi zamenjava med seboj podobnih znakov (na primer črka O namesto številke 0).

300 evro globe

Marsikoga je, če je storil takšno ali podobno napako, ob cestninskem nadzoru zato doletela globa 300 evrov. A kot je pred kratkim odločilo ljubljansko višje sodišče, povsem neupravičeno. Ni namreč mogoče, kot so opozorili, »enačiti posameznika, ki je za uporabo cestninske ceste plačal cestnino in vinjeto kupil, s tistim posameznikom, ki cestninsko cesto uporablja brez vinjete ali po poteku njene veljavnosti, saj bi v takem primeru eden in drugi bila v neenakopravnem položaju in bi bilo kršeno ustavno načelo enakega varstva pravic«.

17. 2. 2022 Kupi vinjeto z izpisano napako pri registrski označbi. 9. 2. 2023 Cestninski nadzorniki ga zaradi prekrška oglobijo s 300 evri. 6. 6. 2024 Pride odločitev sodišča, ki da prav vozniku.

Dars je namreč vozniku izdal plačilni nalog zaradi prekrška po zakonu o cestninjenju, za katerega mu je izrekel globo 300 evrov. Ker da je 17. februarja 2022 na pooblaščenem prodajnem mestu kupil letno vinjeto za svoje vozilo, pri čemer je pri nakupu vinjete prišlo do napačnega zapisa njegove registrske številke vozila. In to le pri enem od znakov. »Vinjeto je z napačno oznako plačal in jo je uporabljal vse do 16. februarja 2023, torej jo je uporabljal tudi dne 9. februarja 2023, ko se mu očita, da je storil prekršek,« izhaja iz sodbe višjega sodišča.

Uporaba veljavne vinjete z ne povsem točno registrsko oznako ni prekršek. FOTO: Mavric Pivk

Kot tudi, da je voznik po zagovorniku vložil zahtevo za sodno varstvo, o kateri je odločilo Okrajno sodišče v Kočevju z izpodbijano sodbo, s katero je zahtevo za sodno varstvo zavrnilo kot neutemeljeno in je storilcu naložilo plačilo sodne takse v znesku 40 evrov. Zato mu drugega, kot da se obrne še na ljubljansko višje sodišče, ni preostalo.

Zakonski znak prekrška je uporaba cestninske ceste brez veljavne vinjete.

In to se je tako njemu kot posledično tudi vsem drugim voznikom, ki bi se jim zgodilo kaj takšnega, še kako obrestovalo. Višji sodniki Breda Andolšek, Boštjan Kovič in Jasna Deu so izpostavili, da se po določbi zakona kaznuje za prekršek posameznik, ki uporablja cestninsko cesto brez veljavne elektronske vinjete za določen cestninski razred.

»Zakonski znak prekrška torej je uporaba cestninske ceste brez veljavne vinjete. Pojem (ne)veljavnosti vinjete iz te prekrškovne določbe je širok in ga je po presoji pritožbenega sodišča treba razlagati v skladu z namenom zakona, ki je v tem, da se za uporabo cestninske ceste plača ustrezno nadomestilo v obliki cestnine,« piše v obrazložitvi sodbe.

Kot tudi, da je izhajajoč iz namena zakona najbrž lahko brez dvoma sklepati, da se za prekršek po tej določbi kaznuje tisti posameznik, ki sploh nima vinjete za določen cestninski razred ali mu je veljavnost vinjete potekla. Medtem ko za posameznika, ki je uporabljal elektronsko vinjeto z napačnim podatkom o registrski številki vozila in je očitno, da je vinjeta bila kupljena prav za to vozilo, le da je pri delu zapisa registrske številke prišlo do pomote, takšnega jasnega sklepa ni mogoče napraviti.