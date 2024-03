Snežilo bo v petek, soboto in nedeljo: preverite, kje in koliko snega bo zapadlo

Danes se bo dež v zahodnih in južnih krajih nekoliko okrepil in razširil proti osrednji Sloveniji ter zvečer po večini ponehal. V četrtek bo sprejemljivo oblačno, popoldne bo lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha, medtem ko bodo v petek nastajale manjše krajevne padavine, tudi v obliki belih snežink. Snežilo bo tudi v soboto in nedeljo, napoveduje dežurni prognostik na Agenciji RS za okolje Branko Gregorčič.

Napoved sneženja za petek, soboto in nedeljo

V petek bo meja sneženja predvidoma med 500 in 800 m nad morjem, količina padavin pa bo zelo majhna.

V soboto bo deževalo predvsem na zahodu, meja sneženja se bo dvignila nad 1000 m. Na območju Julijskih Alp bo lahko zapadlo do 10 centimetrov snega.

V nedeljo bodo padavine zajele vso Slovenijo. Snežilo bo večinoma le nad okoli 1200 m, le v Zgornjesavski dolini lahko niže. V visokogorju – nad okoli 1500 m, kjer bo temperatura ostala pod ničlo – bo lahko predvsem v Julijcih zapadlo od 20 do 40 centimetrov snega, na območju Karavank in Kamniških Alp pa od 10 do 20 centimetrov.

Kakšno vreme nas čaka v začetku prihodnjega tedna?

V prihodnjem tednu kaže na deloma jasno in postopno spet nekoliko toplejše vreme, tu in tam bo možna kakšna kratkotrajna ploha. Popoldanske temperature bodo večinoma med 10 in 15 stopinj Celzija, napoveduje Gregorčič.

Na vprašanje, ali bo to letošnji zadnji sneg, dežurni prognostik pravi: »V gorah gotovo ne, po nižinah pa ga seveda ne bo«.