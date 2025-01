Sneg je pobelil Slovenijo! Poglejte, kje ga je največ

Ponoči je Slovenijo prešla hladna fronta, prinesla dež in sneg ter zajela večji del države. Medtem ko je v večjem delu močno deževalo, je sneg pobelil južno polovico Slovenije. Na Notranjskem, Kočevskem, Dolenjskem in v Beli krajini jih je tako zjutraj pričakala snežna odeja.

Močno je snežilo tudi v Postojni, Uncu, Razdrtem in Metliki, kjer bi po napovedih lahko zapadlo med 5 in 10 centimetrov snega. Sneg se ponekod že oprijemlje cestišč. Po napovedih Arsa bi lahko zapadlo od pet do 10 centimetrov snega, v višjih legah tudi več.

Dopoldne se bodo padavine umikale proti jugu. Po nižinah v notranjosti bo deloma deževalo deloma snežilo, predvsem v južni polovici Slovenije pa večinoma snežilo. Čez dan se bo od severa delno razjasnilo. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 6, na Goriškem in ob morju okoli 10 °C, je zapisano na straneh Agencije RS za okolje.

Jutri bo nebo deloma jasno, zjutraj in tudi dopoldne se bo po nekaterih nižinah pojavljala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od -11 do -2, najvišje dnevne od -1 do 3, na Primorskem do 10 °C.

Meja sneženja se bo spuščala

Danes se bo oblačnost s padavinami iznad Avstrije pomikala proti jugu, meja sneženja se bo spuščala. Od severa se bo jasnilo, do večera bodo padavine ponehale tudi na Hrvaškem. V Kvarnerju bo zapihala zmerna burja.

Črmošnjice, Črnomelj. FOTO: Promet.si

Zaradi zimskih razmer na hrvaški strani je na mejnem prehodu Babno Polje prepovedan promet za priklopnike in polpriklopnike, piše STA. Na centru voznike opozarjajo, da lahko pričakujejo upočasnjen promet. Ob tem svetujejo, da naj računajo na daljši čas potovanja. Opozarjajo tudi, da bodo na cestah prisotne plužne in posipne skupine.

Jutri bo precej jasno z mrzlim in ponekod meglenim jutrom.

Zavel bo toplejši veter

V nedeljo bo zapihal jugozahodnik. Pooblačilo se bo, le na severovzhodu bo nekaj sonca. V zahodnih krajih bo popoldne občasno rahlo deževalo. Nekoliko topleje bo. V ponedeljek bo pretežno oblačno, v zahodnih in deloma osrednjih krajih bo občasno rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodnik.

