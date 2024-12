Smrtni davek pirotehnike: živalim lahko zaradi petard odpove srce!

Silvestrovanja še vedno ne minejo brez uporabe pirotehnike. V nebo tako letijo rakete, na tleh pokajo glasne petarde. Da so nevarne, policija in zdravniki že vrsto let opozarjajo v času veselega decembra. Nič manj niso škodljive domačim živalim. 12. KAMPANJOproti petardam so pripravili. Strah, ki ga živali občutijo ob pokanju petard, jim povzroča velik stres, ki lahko poslabša bolezenska stanja, s katerimi se morebiti spopadajo, oziroma zmanjša odpornost, je pred tedni na predstavitvi kampanje Petarde? Ne hvala!, ki so jo v sodelovanju s partnerji že 12. leto zapored pripravili v družbi TAM-...