Smrt zaradi bolezni s precej visoko smrtnostjo, NIJZ identificiral 68 rizičnih stikov

»Bolezen se običajno začne zelo naglo. Bolniku se lahko v nekaj urah stanje zelo poslabša. Temperatura zelo naglo naraste do 39 stopinj Celzija in več, prisotni so močan glavobol, bruhanje, trd vrat in mrzlica. Včasih je bolnik že po nekaj urah nezavesten. Na koži se lahko pojavi izpuščaj v obliki drobnih podkožnih krvavitev.« Tako o meningokoknem meningitisu pišejo na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Zakaj pišemo v tem trenutku o tej bolezni? Ker je mariborska območna enota NIJZ sklicala novinarsko konferenco »o epidemiološki obravnavi primera smrti zaradi meningokoknega meningitisa«. V soboto je namreč umrla oseba srednjih let (murskosoboška bolnišnica), pri kateri so potrdili meningokokno sepso, je razkril predstojnik območne enote NIJZ Maribor Zoran Simonović in dodal, da je pokojna oseba imela določene dejavnike tveganja za večjo dovzetnost za okužbo s to boleznijo.

Rizični stiki razkriti, prejeli so zdravila

Javnosti je še pojasnil, da je bilo identificirani 68 tesnih rizičnih stikov, vsi pa so že prejeli ustrezna zdravila. Osebe, ki niso opredeljene kot tesni kontakti, ne potrebujejo zaščite z zdravili, saj je tveganje za prenos okužbe zunaj ožjega družinskega okolja izredno majhno.

Vsako leto zaznajo od 3 do 20 primerov tovrstnih okužb. Simonović natančno predstavi podatke: v zadnjih desetih letih smo v statistiko vpisali 101 potrjen primer, od tega je sedem oseb zaradi okužbe umrlo.

Kako se bolezen prenaša?

Bolezen se širi z drobnimi kapljicami, ki poletijo iz ust in nosu denimo ob kihanju, kašljanju, zato so za prenos najbolj nevarni zelo tesni, dolgotrajni stiki z bolnikom.

Na spletni strani NIJZ izpostavljajo: »Večje tveganje za okužbo imajo osebe, ki so bile v stiku z izločki iz bolnikovih ust ali nosu, npr. ob uporabi istega jedilnega pribora, posod, kozarcev, so se z bolnikom poljubljale (če so se poljubile samo na prijateljski način – usta na lice, je verjetnost prenosa zelo majhna, tvegano poljubljanje za prenos meningokoka je, ko se stikata ustni sluznici), zdravstveno osebje, ki je prišlo v tesnejši kontakt z bolnikom (oživljanje, umetno dihanje, intubacija brez ustrezne osebne varovalne opreme …), sošolci v šoli in vrtcu, s katerimi je bil oboleli v tesnejših socialnih stikih, in najbližji prijatelji, vojaški kolektivi in otroci ter mladostniki v internatih – predvsem tisti, ki spijo v istem prostoru. Glavni vir okužb je običajno zdrav nosilec, ki po navadi sam ne zboli.«

Bolezen je imela včasih zelo visoko smrtnost, z uporabo antibiotikov se je ta precej zmanjšala, vendar je še vedno visoka (8–15-odstotna).

Od okužbe do izbruha bolezni mine praviloma od 2 do 10 dni, običajno od 3 do 4. »V tem času prodrejo meningokoki v kri in krožijo po telesu. Tako se naselijo tudi v možganskih ovojnicah, kjer povzročajo gnojno vnetje,« navaja NIJZ. Za okužbo so najbolj dovzetni majhni otroci in mladostniki.

Zdravi se z antibiotiki, v večini primerov pa je potrebno bolnišnično zdravljenje.