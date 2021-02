Smrt v ožji družini Tanje Fajon

Poslovila se je Neva Fajon, upokojena sodelavka RTV Slovenija, ena najbolj priznanih slovenskih filmskih montažerk, poroča spletni portal MMC RTV Slovenija. Na Televiziji Slovenija je konec sedemdesetih let 20. stoletja bila ena prvih, ki je prešla na nove tehnologije, izjemen je bil njen prispevek v televizijskem dokumentarnem programu, so še zapisali.



Neva Fajon je bila poroča z že pokojnim Bogdanom Fajonom, dolgoletnim urednikom, novinarjem in dopisnikom na TV Ljubljana, pozneje TV Slovenija. Imela sta dva otroka. Njuna hči je Tanja Fajon, evropska poslanka in predsednica stranke SD, sin pa skladatelj, glasbenik in aranžer Sašo Fajon.



Fajonova je med drugim montirala celovečerni film Ko zaprem oči Francija Slaka iz leta 1993, ki je bil slovenski kandidat za tujejezičnega oskarja.

