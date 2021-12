Slovensko zdravniško društvo: politika naj uvede obvezno cepljenje proti covidu-19

V Slovenskem zdravniškem društvu pozivajo DZ, da sledi evropskim in svetovnim zgledom in v letu 2022 zahteva izpolnjevanje pogoja PC (preboleli, cepljeni) oz. obvezno cepljenje proti covidu-19. Zdravniki želijo v novem letu vsem bolnikom ponovno omogočiti normalno dostopnost zdravljenja vseh bolezni, za kar je ključno cepljenje, so poudarili.

Necepljeni ogrožajo že cepljene, a imunološko krhke posameznike, kar ni etično. Kot edini uspešni ukrep ponuja medicinska znanost cepljenje.

V novoletni poslanici Slovenskega zdravniškega društva so zdravniki opozorili, da slovenski bolniki že dve leti z zamikom dostopajo do zdravstvenih storitev. Poudarili so, da je nujno treba zaščititi vse bolnike in jim omogočiti dostop do zdravstvenih storitev, ki so jih imeli na voljo pred epidemijo covida-19. Zdravniki so namreč soočeni z dodatnim bremenom, ki ga predstavljajo covidni bolniki z dihalnimi težavami in zapleti.

Preberite še:

Opozorili so, da je cepljenje ključno, saj omogoča lažji potek bolezni in s tem zdravljenje več bolnikov z drugimi boleznimi, kljub temu, da ne nudi popolne zaščite. Poudarili so, da je svoboda posameznika omejena s svobodo soljudi. Ob tem so izpostavili, da je cepljenje brezplačno in dostopno vsem prebivalcem Slovenije.

Poklukar vesel, da se je odprla razprava

Minister za zdravje Janez Poklukar je ob tem zrazil veselje, da so se v minulih dneh odprle razprave o obveznem cepljenju in pogoju PC oz. o bodočem statusu necepljenih v družbi. Meni, da bo družba morala glede tega zavzeti stališče, pri tem pa moramo biti kar se da enotni.