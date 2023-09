Slovenski znanstveniki poročajo o alarmantnem pojavu

»Letošnji pridneni vročinski val je daleč najmočnejši v obdobju od leta 2002, ko smo na Morski biološki postaji Nacionalni inštitut za biologijo (NIB) pričeli s kontinuiranimi meritvami pridnene temperature. Prav tako smo podrli rekord in izmerili najvišjo pridneno temperaturo do sedaj: 24.56°C. Tovrstnega rekorda se žal ne moremo veseliti,« kažejo poročila z Morske biološke postaje Piran.

»Zadnje dni smo v našem morju priča še bolj nenavadnemu, bolj prikritemu in za morski živelj bolj nevarnemu pojavu. Meritve pod bojo Vida namreč kažejo, da se močno pregreva voda pri dnu (globina 22 m), med tem, ko so temperature na površini bolj zmerne (čeprav višje od povprečja),« dodajajo.

FOTO: NIB

Pravijo, da so v Tržaškem zalivu že mesec dni priča vročinskemu valu II. in celo III. kategorije (od štirih), kar je primerljivo z razvpito vročim poletjem leta 2003. Le da v tem primeru niso na udaru ljudje in kopenski organizmi, pač pa organizmi, ki živijo na dnu morja.

FOTO: NIB

Kakšne bodo posledice za ekosistem, zaenkrat še ne vedo. »Organizmi na dnu morja so pogosto pritrjeni ali slabo gibljivi in se ne morejo umakniti drugam, kjer so morda temperature bolj znosne. O nekih drastičnih posledicah za te organizme spričo trenutnega vročinskega vala trenutno še ne moremo govoriti, saj se ti trenutno še ne kažejo in bodo lahko vidni šele v prihodnje,« dodajajo v Nacionalnem inštitutu za biologijo.

FOTO: NIB

Poročilo kaže na nujnost ukrepov za zaščito morskega ekosistema pred podnebnimi spremembami. »Morski vročinski val v Tržaškem zalivu je opozorilni znak, da so podnebne spremembe resničnost, ki vpliva na naše okolje in življenje morskih prebivalcev,« so sklenili.