Slovenski kamperji na nogah, Zajc jim odgovarja

V treh regijah dovoljeno oddajanje do 30 sob, ne glede na velikost

Vlada je na sredini seji med drugim sprejela, da bo od ponedeljka po Sloveniji pod določenimi pogoji dovoljeno tudi ponujanje nastanitev. Ponudniki bodo lahko oddali do 30 sob, pristojni pa nikjer niso izrecno omenili kampov, kar je razjezilo del Slovencev, ki radi dopustujejo na ta način.Oglasili so se tudi na Avtokampi.si. »Da boste videli, kako so slovenski kampi nepomembni za naš turistični sektor. Včeraj je ministrstvo objavilo informacijo, da bodo od ponedeljka lahko odprte namestitve do 30 sob. Tudi z eno besedico niso omenjeni kampi,« so se jezili. A sekretar na gospodarskem ministrstvujih je kmalu pomiril, saj jim na twitterju odgovarja: »Kampi se odpirate skupaj z ostalimi ta ponedeljek. Uspešno odprtje vam želim.«V statističnih regijah Podravska, Koroška, Savinjska, Zasavska, Posavska, Jugovzhodna Slovenija, Osrednjeslovenska, Primorsko-notranjska in Gorenjska določa izjeme na način, kot je določeno za oranžno fazo sproščanja ukrepov. V teh statističnih regijah se pod določenimi pogoji dovoljuje opravljanje gostinske dejavnosti priprave jedi in pijač ter strežbe na terasah in vrtovih gostinskih obratov ter ponujanje nastanitvenih storitev v nastanitvenih obratih do 30 sob, slednje le pod pogojem testiranja potrošnikov ali dokazila o prebolelosti ali dokazila o cepljenju, pojasnjujejo na gospodarskem ministrstvu.V statističnih regijah Pomurska, Goriška in Obalno-kraška se določa izjeme na način, kot je določeno za rumeno fazo sproščanja ukrepov. V teh statističnih regijah se tako pod določenimi pogoji sprošča tudi opravljanje gostinske dejavnosti znotraj gostinskih obratov in ponujanje nastanitvenih storitev do 30 sob v nastanitvenih obratih, ne glede na velikost. Opravljanje obeh dejavnosti je dovoljeno pod pogojem testiranja potrošnikov, dokazila o prebolelosti ali dokazila o cepljenju.