Vlada pretresa ukrepe: kaj nas čaka prihodnji teden?

Na današnje popoldne vlada s stroko pretresa aktualne ukrepe za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Z izjemo Zasavja, ki je še vedno v rdečem razredu, so se ostale statistične regije premaknile v oranžno fazo, Pomurska in Obalno-kraška pa celo v rumeno. Če si pogledamo še tiste podatke na ravni države, ki jih je stroka postavila za merila za prehajanje med fazami famoznega in že večkrat popravljenega semaforja, znaša sedemdnevno povprečje 712,6 (za vstop v rumeno fazo bi morala ta številka znašati manj kot 600), v bolnišnicah pa je 631 oseb (meja za rumeni razred je postavljena pri 500).Je danes pričakovati kakšna dodatna sproščanja?, vodja strokovne skupine, ki na področju covida 19 svetuje vladi, je dejala, da vladi niso predlagali nobenih predlogov za sproščanje. Več o tem v članku Vladni semafor: kdaj bomo lahko šli na kavo v Ljubljani? . A to ne pomeni nujno, da vlada ne bo sama sprejela odločitve o tem. Verjetno se še spomnite nedavne javne izmenjave mnenj o cepljenju maturantov. Stroka, to je strokovna skupina, pa tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje, temu niso bili naklonjeni, vlada pa je to kljub temu sprejela. Na twitterju je vztrajala, da na predlog stroke. Pri tem je pomembno, katere stroke in moramo pripomniti, da ne tiste iz zdravstva, saj je bila ta precej kritična do poteze vlade.Po semaforju so sicer predvidena sledeča sproščanja:– pouk tudi na fakultetah in višjih šolah v omejenem obsegu,– zbiranje do 10 oseb,– trgovina v celoti, delna sprostitev gostinskih storitev (terase in vrtovi),– odprtje študentskih domov in– sprostitev gibanja med regijami.Če vas zanima, katere ukrepi pridejo v rumenem razredu semaforja vladnih ukrepov, ki je bil javnosti predstavljen tik pred koncem milejšega zaprtja države v prvi polovici aprila, preberite članek Novi semafor: rdeča faza brez policijske ure (VIDEO)